Szécsi Zoltán: Az ukránok finanszírozása 1,5 millió forintba kerülne minden magyar családnak

A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó arra kért mindenkit, hogy töltse ki és küldje vissza. Szécsi Zoltán is megszólalt a most zajló Nemzeti Petícióról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.21. 15:50
szécsi zoltán nemzeti petíció olimpiai bajnok

A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Szécsi Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország Kormánya milyen fontos kérdésekben várja az emberek támogatását a Nemzeti Petícióban - írja a Bors.

Szécsi Zoltán a Nemzeti Petícióról
Szécsi Zoltán arra kért mindenkit, hogy töltse ki és küldje vissza a Nemzeti Petíciót
Fotó: MW

Szécsi Zoltán a Nemzeti Petícióról: Minden vélemény fontos!

Most zajlik a Nemzeti Petíció. Ebben három fontos kérdésben várja a kormány a támogatásunkat. Első: mondjunk nemet az orosz-ukrán háború finanszírozására. Második kérdés: mondjunk nemet az ukrán állam finanszírozására a következő tíz évben. Ez nagyjából másfél millió forintba kerülne minden magyar családnak. A harmadik pedig, hogy mondjuk nemet a rezsiárak emelkedésére

– fogalmazott Szécsi Zoltán. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó arra kér mindenkit, hogy töltse ki a Nemzeti Petíciót és küldje vissza, mert minden vélemény fontos.

 

