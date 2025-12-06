Egyre cikibb! Hétről hétre kevesebben kíváncsiak Magyar Péterre

Ahogy arról a Metropol is beszámolt, szombaton tartották a Háborúellenes Gyűlés harmadik állomását Kecskeméten. Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök.

Magyar Péter Fotó: Máté Krisztián / metropol

Ám Kecskeméten ezen a napon egy másik rendezvényre is sor került. Ugyanis mint azt az előző hetekben már megszokhattuk, Magyar Péter is abba a városba szervezte a gyűlését, ahol a Háborúellenes Gyűlést is tartották. Nem volt ez másként most sem. Azonban ahogy Nyíregyházán, úgy most Kecskeméten sem fogadta őt hatalmas tömeg. Sőt hétről hétre egyre kevesebben kíváncsiak Magyar Péterre, Bohár Dániel szerint. A riporter egy drónfotóval szemléltette, hogy milyen kevesen voltak.

Magyar Péter hétről hétre bandukol Orbán Viktor után. A különbség pedig egyre nagyobb. Ezt a másolás turnét nagyon elbukta a Tisza. Kecskeméten eddig a legnagyobb a bukta. Hiába! Aki adót akar emelni, ott a támogatók csökkeni fognak!

- olvasható Bohár Dániel Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.