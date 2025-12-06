Orbán Viktor kijelentette: Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban

Mint arról már beszámoltunk, Kecskeméten tartották a Háborúellenes Gyűlés harmadik állomását. Az eseményen beszédet mondott Orbán Balázs valamint Orbán Viktor is.

Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban

A rendezvényt követően a miniszterelnök egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amiben a háború sorsáról írt, amire hatással van a jövő évi választásnak a kimenetel is. Mint fogalmazott, ha Brüsszel-párti lesz, akkor belevisznek bennünket a háborúba, ha nemzeti, akkor van esély, hogy kimaradjunk belőle.

Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban. Ha Brüsszel-párti, akkor belevisznek bennünket a háborúba.

Ha nemzeti, akkor van esélyünk, hogy kimaradjunk belőle.

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett posztjában.