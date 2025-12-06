- „Teltház” - videóval üzent Orbán Viktor
- Orbán Viktor egyértelművé tette: ez a 2026-os választás tétje - Videó
- Kínosan kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre, pár százan lézengtek a rendezvényén
- Orbán Viktor: „Mi felkészültünk!”
Orbán Viktor kijelentette: Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban
A közösségi oldalán írt a részletekről a miniszterelnök.
Mint arról már beszámoltunk, Kecskeméten tartották a Háborúellenes Gyűlés harmadik állomását. Az eseményen beszédet mondott Orbán Balázs valamint Orbán Viktor is.
Orbán Viktor: Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban
A rendezvényt követően a miniszterelnök egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amiben a háború sorsáról írt, amire hatással van a jövő évi választásnak a kimenetel is. Mint fogalmazott, ha Brüsszel-párti lesz, akkor belevisznek bennünket a háborúba, ha nemzeti, akkor van esély, hogy kimaradjunk belőle.
Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban.
- Ha Brüsszel-párti, akkor belevisznek bennünket a háborúba.
- Ha nemzeti, akkor van esélyünk, hogy kimaradjunk belőle.
- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett posztjában.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre