Orbán Viktor kijelentette: Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban

A közösségi oldalán írt a részletekről a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06.
Mint arról már beszámoltunk, Kecskeméten tartották a Háborúellenes Gyűlés harmadik állomását. Az eseményen beszédet mondott Orbán Balázs valamint Orbán Viktor is.

Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban

A rendezvényt követően a miniszterelnök egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amiben a háború sorsáról írt, amire hatással van a jövő évi választásnak a kimenetel is. Mint fogalmazott, ha Brüsszel-párti lesz, akkor belevisznek bennünket a háborúba, ha nemzeti, akkor van esély, hogy kimaradjunk belőle.

Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban.

  • Ha Brüsszel-párti, akkor belevisznek bennünket a háborúba. 
  • Ha nemzeti, akkor van esélyünk, hogy kimaradjunk belőle.

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett posztjában.

