Orbán Viktor: Szabad hétvége? Az meg mi?

Friss videóval jelentkezett a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.07. 17:10
Mint azt megírtuk, Orbán Viktor vasárnap sem pihen. A Háborúellenes Gyűlés után Törökország felé veszi az irányt.

Orbán Viktor tippeket adott a hosszú hetek túléléséhez Fotó: MW

A kormányfő most egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A repülőn arról kérdezték a miniszterelnököt, hogyan lehet túlélni a hosszú heteket.

Szabad hétvége? Az meg mi? Tippek a hosszú hetek túléléséhez

- írta a Facebook-oldalán közzétett videóhoz Orbán Viktor.

Mutatjuk, mit válaszolt a miniszterelnök:

 

