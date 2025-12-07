Orbán Viktor: Szabad hétvége? Az meg mi?
Friss videóval jelentkezett a miniszterelnök.
Mint azt megírtuk, Orbán Viktor vasárnap sem pihen. A Háborúellenes Gyűlés után Törökország felé veszi az irányt.
Orbán Viktor: Szabad hétvége? Az meg mi?
A kormányfő most egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A repülőn arról kérdezték a miniszterelnököt, hogyan lehet túlélni a hosszú heteket.
Szabad hétvége? Az meg mi? Tippek a hosszú hetek túléléséhez
- írta a Facebook-oldalán közzétett videóhoz Orbán Viktor.
Mutatjuk, mit válaszolt a miniszterelnök:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre