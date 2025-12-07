- „Mindig elkapkodják előlem” – hatalmas siker az Orbán-firkás pulóver a Háborúellenes Gyűlésen
- Takács Péter a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen: Egy háborús pszichózis van Európában
- Szentkirályi Alexandra: „Óriási nyomás van Magyarországon”
- Orbán Viktor: Ne legyenek illúzióink!
„Soha nem volt olyan fontos, hogy a békeszerető emberek összefogjanak” – a Háborúellenes Gyűlésen Gajdics Ottó is ott volt
A háborúpárti pszichózis elleni tömeg sosem volt ilyen kritikus. Gajdics Ottó a Háborúellenes Gyűlésen kiemelte az összefogás fontosságát és azt, hogy a háborúpárti elitet valójában a saját zsebe érdekli.
A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen a résztvevők egyhangúan kifejezhették; nem kérnek a Nyugat-Európát vezető politikusok háborús sürgetéséből. Erről kérdeztük a jelenlévő politikusokat, közéleti szereplőket is, köztük Gajdics Ottó újságírót.
„Soha nem volt olyan fontos, hogy a normális, józan eszüket őrző, békeszerető emberek összefogjanak” – Gajdics Ottó a Háborúellenes Gyűlésen
A békepárti tömeggel tartott Gajdics Ottó újságíró is. Kérdésünkre úgy fogalmazott, hogy talán most a legfontosabb, hogy a józan gondolkodású békepártiak együtt álljanak ki a háborús pszichózis ellen.
Amikor azt látjuk, hogy Nyugat-Európai vezető politikusai, a NATO tisztségviselői megelőző csapást akarnak mérni Oroszországra, akkor azt gondolom, soha nem volt olyan fontos, hogy a normális, józan eszüket őrző, békeszerető emberek összefogjanak és egyhangúan kiáltsák; nem, nem kérünk belőletek
– nyilatkozta lapunknak Gajdics Ottó. Bátorított mindenkit, akinek esetleg kétségei vannak a Háborúellenes Gyűlés létjogosultságát illetően, hogy vegyenek részt ezeken a rendezvényeken, beszélgessenek és érezzék át a közösségi szellemet és a hovatartozás érzését, amivel garantáltan meg fog változni a véleményük. A háború áráról úgy nyilatkozott, hogy az elveszett emberéletek mögött erős pénzügyi érdekeltség húzódik meg.
Legelső sorban a naponta elveszett emberéletek ezrei teljesen értelmetlen célokért, de amúgy jól látszik, hogy azok akik ezt meg akarják hosszabbítani, sőt ki akarják terjeszteni, őket semmi más nem érdekli csak a saját zsebük, a lóvé, amin ezen keresni lehet
– fogalmazott az újságíró.
- „Mindig elkapkodják előlem” – hatalmas siker az Orbán-firkás pulóver a Háborúellenes Gyűlésen
- Takács Péter a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen: Egy háborús pszichózis van Európában
- Szentkirályi Alexandra: „Óriási nyomás van Magyarországon”
- Orbán Viktor: Ne legyenek illúzióink!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre