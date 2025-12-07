RETRO RÁDIÓ

Nem lassít Orbán Viktor: vasárnap is dolgozik a miniszterelnök

Friss fotóval jelentkezett a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.07. 14:40
Módosítva: 2025.12.07. 17:51
munka Isztambul Orbán Viktor pihenés tárgyalás

Mint arról már beszámoltunk, szombaton Orbán Viktor ott volt a háborúellenes gyűlés harmadik állomásának helyszínén, Kecskeméten, ahol beszédet is mondott.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: Vasárnap sincs pihenés

Azt gondolhatnánk, hogy a vasárnapot pihenéssel tölti a miniszterelnök, ám ez koránt sincs így, ugyanis Orbán Viktor nemrégiben a reptérről jelentkezett be, és már azt is tudni, hogy hova tart.

Vasárnap sincs pihenés. Irány Isztambul!

– derül ki a kormányfő legfrissebb Facebook-posztjából.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu