Nem lassít Orbán Viktor: vasárnap is dolgozik a miniszterelnök

Mint arról már beszámoltunk, szombaton Orbán Viktor ott volt a háborúellenes gyűlés harmadik állomásának helyszínén, Kecskeméten, ahol beszédet is mondott.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: Vasárnap sincs pihenés

Azt gondolhatnánk, hogy a vasárnapot pihenéssel tölti a miniszterelnök, ám ez koránt sincs így, ugyanis Orbán Viktor nemrégiben a reptérről jelentkezett be, és már azt is tudni, hogy hova tart.

Vasárnap sincs pihenés. Irány Isztambul!

– derül ki a kormányfő legfrissebb Facebook-posztjából.