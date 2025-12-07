Nem lassít Orbán Viktor: vasárnap is dolgozik a miniszterelnök
Friss fotóval jelentkezett a miniszterelnök.
Mint arról már beszámoltunk, szombaton Orbán Viktor ott volt a háborúellenes gyűlés harmadik állomásának helyszínén, Kecskeméten, ahol beszédet is mondott.
Orbán Viktor: Vasárnap sincs pihenés
Azt gondolhatnánk, hogy a vasárnapot pihenéssel tölti a miniszterelnök, ám ez koránt sincs így, ugyanis Orbán Viktor nemrégiben a reptérről jelentkezett be, és már azt is tudni, hogy hova tart.
Vasárnap sincs pihenés. Irány Isztambul!
– derül ki a kormányfő legfrissebb Facebook-posztjából.
