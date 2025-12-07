RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ne legyenek illúzióink!

A háború mögött komoly anyagi érdekek állnak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.07. 11:20
Orbán Viktor ukrajna Háborúellenes Gyűlés

"Ne legyenek illúzióink! A háború mögött komoly anyagi érdekek állnak" - hívta fel rá a figyelmet a közösségi oldalán Orbán Viktor.

2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor / Fotó: MW

Ezt mondta el Orbán Viktor

Ami itt nekünk evidens, hogy a háború csak rossz lehet, erről nyugaton nem így gondolkodnak. Ők például azt gondolják, hogy lehet belőle pénzt csinálni. Egyre többet beszélnek arról, hogy mi lesz akkor az asztalon lévő 200-230 milliárd eurós befagyasztott orosz vagyonnal. Eddig erről szégyenlősen beszéltek, de most nyíltan beszéltek róla. Azt a pénzt odaadják Ukrajnának, de mire is fogják költeni az ukránok? Hát egy részét arra, ha olvassuk a híreket, hogy  az ukránok megállapodást kötöttek a franciákkal száz vadászrepülő megvásárlásáról, a németekkel meg emerről. Rengeteg nagy, hatalmas fegyverüzlet megy, aminek a gazdái végül is a nyugat-európai országok, és ez a pénz egy bizonyos cirkulálás után megérkezik hozzájuk. És ahogy egyre mélyebben vagyunk a háborúban, a háború gazdasági lordjai, a háborús lordok egyre erősebb befolyást gyakorolnak a döntéshozatalra

- mondta el a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu