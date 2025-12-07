Orbán Viktor: Ne legyenek illúzióink!

"Ne legyenek illúzióink! A háború mögött komoly anyagi érdekek állnak" - hívta fel rá a figyelmet a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor / Fotó: MW

Ezt mondta el Orbán Viktor

Ami itt nekünk evidens, hogy a háború csak rossz lehet, erről nyugaton nem így gondolkodnak. Ők például azt gondolják, hogy lehet belőle pénzt csinálni. Egyre többet beszélnek arról, hogy mi lesz akkor az asztalon lévő 200-230 milliárd eurós befagyasztott orosz vagyonnal. Eddig erről szégyenlősen beszéltek, de most nyíltan beszéltek róla. Azt a pénzt odaadják Ukrajnának, de mire is fogják költeni az ukránok? Hát egy részét arra, ha olvassuk a híreket, hogy az ukránok megállapodást kötöttek a franciákkal száz vadászrepülő megvásárlásáról, a németekkel meg emerről. Rengeteg nagy, hatalmas fegyverüzlet megy, aminek a gazdái végül is a nyugat-európai országok, és ez a pénz egy bizonyos cirkulálás után megérkezik hozzájuk. És ahogy egyre mélyebben vagyunk a háborúban, a háború gazdasági lordjai, a háborús lordok egyre erősebb befolyást gyakorolnak a döntéshozatalra

- mondta el a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor.