Orbán Viktor: Mindenkinek joga van tudni az igazságot a Tisza megszorítócsomagjáról

„Mindenkinek joga van tudni az igazságot a Tisza megszorító csomagjáról” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy nappal a kecskeméti háborúellenes gyűlést követően. A miniszterelnök ekkor tartott beszédében elmondta, amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban.

Új videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: MW

Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor

– írta korábban a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor, nemrég pedig egy videót osztott meg a Tisza megszorítócsomagjával kapcsolatban.

