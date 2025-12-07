Orbán Viktor: Mindenkinek joga van tudni az igazságot a Tisza megszorítócsomagjáról
Új videóval jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor.
„Mindenkinek joga van tudni az igazságot a Tisza megszorító csomagjáról” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy nappal a kecskeméti háborúellenes gyűlést követően. A miniszterelnök ekkor tartott beszédében elmondta, amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban.
Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor
Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban!
– írta korábban a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor, nemrég pedig egy videót osztott meg a Tisza megszorítócsomagjával kapcsolatban.
Mutatjuk!
