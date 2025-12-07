RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Mindenkinek joga van tudni az igazságot a Tisza megszorítócsomagjáról

Új videóval jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.07. 08:17
Módosítva: 2025.12.07. 12:23
Háborúellenes Gyűlés Tisza Orbán Viktor

„Mindenkinek joga van tudni az igazságot a Tisza megszorító csomagjáról” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy nappal a kecskeméti háborúellenes gyűlést követően. A miniszterelnök ekkor tartott beszédében elmondta, amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban.

2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: MW

Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor

Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban!

írta korábban a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor, nemrég pedig egy videót osztott meg a Tisza megszorítócsomagjával kapcsolatban.

Mutatjuk!

 

 

