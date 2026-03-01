„Jó lesz hazaérni” – Szarvas Andi a háború miatt Dubajban ragadt
A háborús helyzet őket sem kímélte. Szarvas Andi és családja az Egyesült Arab Emírségek érintette háborús helyzet miatt kénytelen volt a városban maradni.
A környéken zajló háborús helyzet miatt Szarvas Andi is kénytelen volt egy kis ideig meghosszabbítani Dubajban való tartózkodását.
Szarvas Andi és családja is jól van
Szerencsére a volt szépségkirálynő, aki jelenleg családjával az Egyesült Arab Emírségek egyik városában tartózkodik, rendben van. Közösségi oldalán nyugtatott meg mindenkit, hogy nincsenek veszélyben, de egyelőre a szálloda környékét nem hagyják el.
Szarvas Andi Instagramon közzétett történetéből az sejthető, hogy nincs pánikhangulat a városban vagy legalábbis azon a környéken, ahol ő tartózkodik, de jelenleg nem tesznek meg nagyobb utat onnan.
Köszönjük a rengeteg aggódó üzenetet, érdeklődést. Jól vagyunk! Pánikot nem tapasztaltunk, de mi inkább a szálloda környékén maradtunk ma. Azért jó lesz hazaérni...
– írta Szarvas Andi.
