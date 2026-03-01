RETRO RÁDIÓ

„Jó lesz hazaérni” – Szarvas Andi a háború miatt Dubajban ragadt

A háborús helyzet őket sem kímélte. Szarvas Andi és családja az Egyesült Arab Emírségek érintette háborús helyzet miatt kénytelen volt a városban maradni.

A környéken zajló háborús helyzet miatt Szarvas Andi is kénytelen volt egy kis ideig meghosszabbítani Dubajban való tartózkodását.

Szarvas Andi bejelentkezett a háború miatt közösségi oldalán

Szarvas Andi és családja is jól van

Szerencsére a volt szépségkirálynő, aki jelenleg családjával az Egyesült Arab Emírségek egyik városában tartózkodik, rendben van. Közösségi oldalán nyugtatott meg mindenkit, hogy nincsenek veszélyben, de egyelőre a szálloda környékét nem hagyják el. 

Szarvas Andi Instagramon közzétett történetéből az sejthető, hogy nincs pánikhangulat a városban vagy legalábbis azon a környéken, ahol ő tartózkodik, de jelenleg nem tesznek meg nagyobb utat onnan.

Köszönjük a rengeteg aggódó üzenetet, érdeklődést. Jól vagyunk! Pánikot nem tapasztaltunk, de mi inkább a szálloda környékén maradtunk ma. Azért jó lesz hazaérni...

írta Szarvas Andi.

Szarvas Andi megnyugtatott mindenkit

 

 

