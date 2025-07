Szarvas Andi kislánya már 4 hónapos – Így telnek a napjaik

A közösségi médiában egyre többen választják az őszinteséget a tökéletes kép helyett, és ez alól Szarvas Andi sem kivétel. Az Instagramon feltett kérdésekre adott válaszaiból kirajzolódik egy szerethető, valódi nő képe, aki minden szerepében helytáll – de nem mindenáron.

Szarvas Andi nem tapasztalta a szülés utáni depressziót, de nem tagadja, vannak nehéz időszakok (Fotó: Szabolcs László)

Szarvas Andi a következetes anyaságról

Szarvas Andi, a korábbi Miss World Hungary győztese nemrég hosszasan válaszolt követői kérdéseire az Instagram-oldalán. A szépségkirálynő – aki ma már édesanya és feleség – számos témát érintett, a szülés utáni testképtől kezdve a házasságán át egészen az anyaság nehézségéig.

Szarvas Andi és férje, Kaszás Zsolt négy hónappal ezelőtt váltak szülőkké, kislányuk, Zina azóta bearanyozza a mindennapjaikat. „Egyre ügyesebb és persze egyre huncutabb” – írta büszkén, hozzátéve, hogy bár a kislány arcát továbbra sem szeretné megosztani a nyilvánossággal, boldogan mesél róla.

Szarvas Andi gyereke, Zina már az első fülbevalóján is túl van, és ha minden jól megy, szeptemberben sor kerül az első nagy utazására is: a család Olaszországban készül pihenni. A névválasztásról is szó esett: „Szerintem nagyon szép név, és annyira illik rá, imádom hangoztatni a nevét” – vallotta be Andi.

A szülésről is őszintén mesélt: császármetszéssel hozta világra Zinát, és bár egy követő megjegyezte, hogy miért teszi idézőjelbe a „szülés” szót, Andi megerősítette: számára is teljes értékű élmény volt. A testével kapcsolatban így fogalmazott:

Ma 4 hónapja, hogy szültem és azt kell mondjam, elégedett vagyok. Persze, van még hasam és a csípőm sem húzódott még vissza teljesen. Mindent a maga idejében.

„Nem vagyok háziasszony típus”

A kérdésekre adott válaszokból az is kiderült, hogy Szarvas Andi kora ellenére – hiszen még mindig nagyon fiatal – rendkívül tudatosan kezeli az anyaságot. Nem stresszel a fogyáson, nem hajszolja magát tökéletességbe: „Hihetetlen, de napról napra változik a testem” – írja.

A háztartással kapcsolatban nem titkolja:

Nem vagyok háziasszony típus. Nem szeretek főzni, és ha nem muszáj, nem erőltetem.

Szarvas Andi párja sokat tárgyal, gyakran reggelire vagy ebédre megy megbeszélésekre, így nem is igényli a főzést. Andi azonban megnyugtat mindenkit: Zinának természetesen főzni fog, és egyébként háziasnak tartja magát, csak éppen a konyhában nem érzi igazán otthon magát.