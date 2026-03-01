Agárdi Szilvi megmutatta, hogyan választ ruhát magának a mindennapokban

Agárdi Szilvia látássérült, de még ennek ellenére is igyekszik könnyen boldogulni a mindennapokban. Az énekesnő az Instagramon mutatta meg a követőinek, hogy hogyan képes kiválasztani a viselni kívánt ruhadarabjait.

Agárdi Szilvi ismét bepillantást engedett a mindennapjaiba Fotó: Karnok Csaba

Agárdi Szilvi tapintás alapján képes megállapítani a ruhák színét

Látóként nem igazán tudjuk elképzelni, hogy a látássérültek hogyan képesek eligazodni a mindennapi tevékenységek között. Természetesnek vesszük, hogy a szemeink segítségével tájékozódunk, könnyedén kiválasztjuk milyen ruhát viseljünk, vagy ha épp nem találunk valamit, képesek vagyunk arra, hogy kevesebb idő alatt rábukkanjunk. Mindez egy látássérültnek dupla annyi energiába kerül, hiszen az érzékszerveire tud csak támaszkodni, legyen szó hallásról, vagy tapintástól.

Agárdi Szilvi most megmutatta, hogy miként választja ki a ruháit a szekrényéből. Meglepő módon egészen könnyen elkalauzolja magát a ruhák között még annak ellenére is, hogy nem a saját otthonában tartózkodik.

A csodahangú énekesnő a tapintására hagyatkozva képes megállapítani egy-egy darab típusát, sőt még a színét is. És, hogyan képes erre? IDE kattintva meg lehet tekinteni.

Nemrégiben szörnyű csapás érte Agárdi Szilvia családját, tűz ütött ki az otthonukban, lakhatatlanná vált az épület. Szilvi édesapja riasztotta a családot az éjszaka közepén, és szerencsére mindenki épségben kijutott a házból. Ahhoz, hogy talpra tudjanak állni, rengetegen segítettek a családnak, és szerencsére a lakhatásuk is megoldódott. Az énekesnő teljesen összetört a szomorú eset után, hiszen ez a ház nem csak az otthona volt, itt töltötte gyermekkorát és számos emlék köti oda Szilvit.