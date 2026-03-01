RETRO RÁDIÓ

Itt az első fotó Henry Kettner angyali kislányáról, szorosan ölelte magához!

Megszületett a híresség első gyermeke. Henry Kettner már most szerelmes a kislányába.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.01. 07:40
Módosítva: 2026.03.01. 12:45
henry kettner ella léda fotó kislány

Megszületett Henry Kettner gyermeke, Ella Léda. A tartalomgyártó és felesége életük legboldogabb időszakába léptek. Az újdonsült szülők kicsattannak a boldogságtól. A sztárapuka a Borsnak számolt be először kislánya érkezéséről.

Henry Kettner
Henry Kettner örömmel számolt be a hírről, miszerint megszületett első gyermeke 
Fotó: Markovics Gábor

„Szerencsére minden rendben volt a szülés során. Én két hete készülök nagyjából egy vérvételre, annyira nem bírom a tűt és a vért, de bent voltam a szülésen, sőt el is vágtam a köldökzsinórt. Az első két éjszaka természetesen fárasztó volt, de azóta is kiráz a hideg, ha arra gondolok, hogy hazamegyek és felemelhetem a kislányomat” – mesélte boldogan Henry Kettner, aki maga vágta el a köldökzsinórt. 

Az apává válásról közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy egy szempillantás alatt változott meg az élete, az egész színessé vált. Számára megszűnt minden rossz, csak a jó létezik. Sőt azt állította, aminek eddig nem látta értelmét, egy másodperc alatt értelmet nyert.

A pillanat amikor felsírt a Kislányom, egyszerűen semmihez nem fogható, a világ legcsodálatosabb érzése volt, amit csak akkor érez igazán az ember amikor átéli. És a legszebb az egészben, hogy ez az érzés nem egy múló pillanatnyi érzés, hanem minden egyes másodperc amit Léda a mellkasomon, vagy épp mellettem tölt, hatványozza az addigi szerelmet amit iránta érzek.

– írta a megható sorokat Henry Kettner, megígérve angyali kislányának, hogy a lehető legjobb életet próbálja meg számára megteremteni.

Íme Henry Kettner és kislánya első szerelmes fotója

 

