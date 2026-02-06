Van esély a gyógyulására? Agárdi Szilvi elmondta, miért vesztette el a látását

Magyarország egyik kedvelt énekesnője az elmúlt években nemcsak zenei karrierjével, hanem őszinte, nyílt megszólalásaival is meghatotta a közönséget. Agárdi Szilvi már gyerekkora óta látássérült, és 2021-ben teljesen elvesztette a látását — most azonban újra beszélt arról, hol tart most a küzdelmében és mit mondtak neki az orvosok.

Agárdi Szilvia énekesnő mindig őszintén megosztja követőivel gondolatait, most állapotáról mesélt (Fotó: Facebook)

Agárdi Szilvi őszintén a diagnózisról

Agárdi Szilvi azt mondja, fontos volt számára, hogy tiszta képet kapjon arról, mi okozza látásromlását, ezért kereste fel a szakembereket, hogy végre pontos diagnózist kapjon.

Végleges diagnózist kaptam a szembetegségemmel kapcsolatban. Még a tavalyi év során Zalaegerszegen egy nagyon kedves és fantasztikus professzornál jártam. Ő megtalálta a szembetegségemet, hogy miért vesztettem el a látásomat. Ez pedig nem más, mint a teljes retinaleválás

– mesélte hosszan Agárdi Szilvi TikTokon megosztott videójában, utalva arra, milyen komoly orvosi vizsgálatot követően derült ki mindez. A diagnózis közlésekor az orvos őszinte volt, és elmondta jelenleg nincs olyan beavatkozás, amely gyógyulást hozna. Szilvi ezt is megosztotta követőivel, kifejezve, mennyire fontos számára a nyíltság.

Megkérdeztem tőle, hogy van-e erre gyógymód jelenleg. Azt mondta, hogy, nem szeretne engem hitegetni, jelenleg sajnos nincs. Viszont elmondta, ha egyszer lenne, akkor ő lenne az első, aki szeretné ezt végrehajtani és meggyógyítani. De most jelenleg még nincs erre lehetőség

– fogalmazott, kiemelve a professzor kedves és emberi hozzáállását.

Agárdi Szilvi dalokkal gyógyul: a remény hal meg utoljára

Az énekesnő elmondta, nem érkezett nagy várakozással a vizsgálatra, mégis szerette volna tudni az igazat.

Nagyon-nagyon kedves volt a doktor úr. Az az igazság, hogy úgy mentem oda, hogy nem voltak nagy elvárásaim, tudtam, hogy mivel fogok szembenézni. Csak egy megerősítést szerettem volna, hogy van vagy nincs remény

– vallotta be, utalva arra, hogy a tudatosság és a felkészültség segítette őt abban, hogy elfogadja a helyzetet.

„De azt szokták mondani, hogy a remény hal meg utoljára, a hit pedig megmarad” – zárta gondolatait, mellyel tiszta jelét adta annak, hogy belső tartással és kitartással folytatja mindennapjait.