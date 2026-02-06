Van esély a gyógyulására? Agárdi Szilvi elmondta, miért vesztette el a látását
Az énekesnő nem adja fel a reményt. Agárdi Szilvi elárulta, mit mondott a professzor a végleges diagnózisról, van-e esély a gyógyulásra, és hogyan viszonyul mindehhez lelkileg.
Magyarország egyik kedvelt énekesnője az elmúlt években nemcsak zenei karrierjével, hanem őszinte, nyílt megszólalásaival is meghatotta a közönséget. Agárdi Szilvi már gyerekkora óta látássérült, és 2021-ben teljesen elvesztette a látását — most azonban újra beszélt arról, hol tart most a küzdelmében és mit mondtak neki az orvosok.
Agárdi Szilvi őszintén a diagnózisról
Agárdi Szilvi azt mondja, fontos volt számára, hogy tiszta képet kapjon arról, mi okozza látásromlását, ezért kereste fel a szakembereket, hogy végre pontos diagnózist kapjon.
Végleges diagnózist kaptam a szembetegségemmel kapcsolatban. Még a tavalyi év során Zalaegerszegen egy nagyon kedves és fantasztikus professzornál jártam. Ő megtalálta a szembetegségemet, hogy miért vesztettem el a látásomat. Ez pedig nem más, mint a teljes retinaleválás
– mesélte hosszan Agárdi Szilvi TikTokon megosztott videójában, utalva arra, milyen komoly orvosi vizsgálatot követően derült ki mindez. A diagnózis közlésekor az orvos őszinte volt, és elmondta jelenleg nincs olyan beavatkozás, amely gyógyulást hozna. Szilvi ezt is megosztotta követőivel, kifejezve, mennyire fontos számára a nyíltság.
Megkérdeztem tőle, hogy van-e erre gyógymód jelenleg. Azt mondta, hogy, nem szeretne engem hitegetni, jelenleg sajnos nincs. Viszont elmondta, ha egyszer lenne, akkor ő lenne az első, aki szeretné ezt végrehajtani és meggyógyítani. De most jelenleg még nincs erre lehetőség
– fogalmazott, kiemelve a professzor kedves és emberi hozzáállását.
Agárdi Szilvi dalokkal gyógyul: a remény hal meg utoljára
Az énekesnő elmondta, nem érkezett nagy várakozással a vizsgálatra, mégis szerette volna tudni az igazat.
Nagyon-nagyon kedves volt a doktor úr. Az az igazság, hogy úgy mentem oda, hogy nem voltak nagy elvárásaim, tudtam, hogy mivel fogok szembenézni. Csak egy megerősítést szerettem volna, hogy van vagy nincs remény
– vallotta be, utalva arra, hogy a tudatosság és a felkészültség segítette őt abban, hogy elfogadja a helyzetet.
„De azt szokták mondani, hogy a remény hal meg utoljára, a hit pedig megmarad” – zárta gondolatait, mellyel tiszta jelét adta annak, hogy belső tartással és kitartással folytatja mindennapjait.
