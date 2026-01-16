Szarvas Andi kislánya hamarosan elindul: „Egy pillanatra sem tudom egyedül hagyni"
A 2018-as szépségkirálynő kislánya már kilenc hónapos, gyönyörűen fejlődik, szülei pedig elképesztően büszkék rá. Szarvas Andival a rohanó mindennapokról, kapcsolatról és az anyaszerepről beszélgettünk.
Szarvas Andi szépségkirálynőként robbant be a köztudatba 2018-ban, azóta pedig férjhez ment és tavaly megszületett első kislánya is. Zina mostanra kilenc hónapos és napról napra változik, a büszke édesanya lapunknak mesélt a családi életükről.
Szarvas Andi: „Nem tagadom, vannak hullámvölgyeim”
Zina nagyot nőtt az elmúlt hetekben és épp növésnek indultak a fogai is, így Andi elmondása szerint egy picit nyűgösebbek a napjaik mostanában, de a körülményekhez képest kislánya jól viseli a megpróbáltatásokat. „Úgy érzem, most emiatt ragaszkodóbb, anyásabb napjaink vannak, de ezt leszámítva minden rendben, az ünnepek alatti állandó forgatag sem borította fel a nyugalmát, pedig azért sokan voltunk és rengeteg új hanggal, arccal találkozott – kezdi Andi, majd hozzátette, hogy a legnagyobb kihívást most az jelenti, hogy Zina már lábra állt, mindenbe megkapaszkodik és próbálhatja feszegetni a saját fizikai határait.
Jobbra-balra billeg, mindenhová oda akar állni, most jóformán arról szólnak a napjaink, hogy ácsorgunk valahol. Ott kell lenni mellette folyamatosan, mert életveszélyes helyzetekbe kerülhet, főleg itthon, mert a lépcsőnél szeret lenni leginkább, az pont jó magasság neki, úgyhogy tényleg nem tudom egyedül hagyni egy másodpercre sem.
Az idő előrehaladtával ugyanakkor vannak már olyan pillanatok, amikor, ha rövid időre is, de különválnak kislányával, Andi elmesélte, hogy már két alkalommal is a nagymamánál aludt Zina, ami szintén zökkenőmentesen zajlott.
Baráti körünkben mesélték nekünk, hogy nyolc hónaposan már előfordult, hogy máshol aludt a baba, amin eleinte meglepődtem, de Zsoltival megbeszéltük és jó dolognak tartjuk mindketten. Zinának és nekünk is jót tesz szerintem, sőt a nagyszülőknek is. Az én Anyukám sajnos vidéken él, Anyósom viszont közel lakik, így ő tudja vállalni Zinát és mivel eddig is volt már, hogy nála hagytuk pár órára, nem is tartottam tőle, hogy bármi gond lesz az ottalvásnál. Inkább a lelki részétől féltem, hiszen itthon minden pillanatban mellettem van. Tervezzük, hogy rendszeressé tesszük majd, mert jó volt egy kicsit kettesben is lenni
Szarvas Andi férjével rendkívül harmónikus kapcsolatban él, de mint mondja, egy baba mellett azért fontos odafigyelni a kapcsolatra is, hiszen a gyerekek nagyon el tudják vinni a fókuszt.
Összességében véve továbbra is mindenben azt teszem, amit jónak látok, vagy jónak érzek, mert ha anya jól van, akkor a baba is jól van. Ugyanakkor nehéz ennyi idősen elfogadnom, hogy bármi van, nyilván mindig az anyukának kell lemondania a saját programját és jobban alkalmazkodnia. Viszont ha itthonról dolgozik a férjem, akkor gond nélkül ráhagyom, nekem is kell énidő néha. Nem tagadom, hogy vannak hullámvölgyeim, főleg most, hogy a mosdóba is alig tudok kimenni, mert a fél szememet rajta kell tartanom. Vannak nehezebb napok, de az továbbra is igaz, hogy reggel alig várom, hogy felkeljen és a nap végén is Zina az utolsó gondolatom
Alig egy év alatt visszanyerte az alakját
Szarvas Andi Instagram oldalán tett közzé nemrég egy rendkívül látványos fotót arról, hogy gyakorlatilag kilenc hónap alatt visszanyerte a szülés előtti alakját, ami nem csak a szerencséjének köszönhető, nagyon sok munkája van benne.
Igen, tényleg így van, bár a karácsonyi időszak alatt valamelyest lazábbra vettem az étkezést, de most újra visszaálltam. Sokat változott a testem a szülés óta, de odafigyelek rá, hogy minden nap menjek mozogni. Edzőhöz járok és az itthoni sétapadot minden nap beiktatom, van, hogy altatás után.
Szarvas Andrea kislánya egyébként jól bírja a hideget is, aludni például kifejezetten szeret a szabad levegőn, ugyanakkor várják már a nyarat is.
Zina tavaly nyáron még nagyon pici volt, előtte pedig terhes voltam, úgyhogy két éve nem napoztam igazán Szeretném már látni a színemet, mert falfehér vagyok, meg persze azért is várom, mert addigra valószínűleg már járni fog, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon klassz nyárnak nézünk idén elébe
– mondta nevetve.
