Szarvas Andi kislánya hamarosan elindul: „Egy pillanatra sem tudom egyedül hagyni"

Szarvas Andi szépségkirálynőként robbant be a köztudatba 2018-ban, azóta pedig férjhez ment és tavaly megszületett első kislánya is. Zina mostanra kilenc hónapos és napról napra változik, a büszke édesanya lapunknak mesélt a családi életükről.

Szarvas Andi kislánya márciusban lesz egy éves és már most mindenhová felkapaszkodik, sokat ácsorog (Fotó: Markovics Gábor)

Szarvas Andi: „Nem tagadom, vannak hullámvölgyeim”

Zina nagyot nőtt az elmúlt hetekben és épp növésnek indultak a fogai is, így Andi elmondása szerint egy picit nyűgösebbek a napjaik mostanában, de a körülményekhez képest kislánya jól viseli a megpróbáltatásokat. „Úgy érzem, most emiatt ragaszkodóbb, anyásabb napjaink vannak, de ezt leszámítva minden rendben, az ünnepek alatti állandó forgatag sem borította fel a nyugalmát, pedig azért sokan voltunk és rengeteg új hanggal, arccal találkozott – kezdi Andi, majd hozzátette, hogy a legnagyobb kihívást most az jelenti, hogy Zina már lábra állt, mindenbe megkapaszkodik és próbálhatja feszegetni a saját fizikai határait.

Jobbra-balra billeg, mindenhová oda akar állni, most jóformán arról szólnak a napjaink, hogy ácsorgunk valahol. Ott kell lenni mellette folyamatosan, mert életveszélyes helyzetekbe kerülhet, főleg itthon, mert a lépcsőnél szeret lenni leginkább, az pont jó magasság neki, úgyhogy tényleg nem tudom egyedül hagyni egy másodpercre sem.

Az idő előrehaladtával ugyanakkor vannak már olyan pillanatok, amikor, ha rövid időre is, de különválnak kislányával, Andi elmesélte, hogy már két alkalommal is a nagymamánál aludt Zina, ami szintén zökkenőmentesen zajlott.

Baráti körünkben mesélték nekünk, hogy nyolc hónaposan már előfordult, hogy máshol aludt a baba, amin eleinte meglepődtem, de Zsoltival megbeszéltük és jó dolognak tartjuk mindketten. Zinának és nekünk is jót tesz szerintem, sőt a nagyszülőknek is. Az én Anyukám sajnos vidéken él, Anyósom viszont közel lakik, így ő tudja vállalni Zinát és mivel eddig is volt már, hogy nála hagytuk pár órára, nem is tartottam tőle, hogy bármi gond lesz az ottalvásnál. Inkább a lelki részétől féltem, hiszen itthon minden pillanatban mellettem van. Tervezzük, hogy rendszeressé tesszük majd, mert jó volt egy kicsit kettesben is lenni

Szarvas Andi férjével rendkívül harmónikus kapcsolatban él, de mint mondja, egy baba mellett azért fontos odafigyelni a kapcsolatra is, hiszen a gyerekek nagyon el tudják vinni a fókuszt.