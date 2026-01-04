Szarvas Andi bevállalta! Megmutatta, hogy néz ki a teste a szülés után

A gyönyörű modell élete legszebb korszakát éli, hisz boldog feleség és édesanya. Szarvas Andi rajongásig szereti a kislányát, aki a nagyon különleges Zina nevet kapta. A sztáranyuka most megmutatta követőinek, hogyan alakul fogyása a terhesség után.

Szarvas Andi párja biztosan nagyon büszke felesége átalakulására (Fotó: Ladóczki Balázs)

Szarvas Andi visszanyerte szülés előtti alakját

Már csak nevetve gondol vissza arra az időszakra a volt szépségkirálynő, hogy kislánya milyen sokáig élvezte lakosztályát a pocakjában. Szarvas Andi gyermeke a 40. hétben sem akart még megszületni, ezért anyukája még a rajongóktól is házi praktikákat kért, hogy beinduljon a szülés. Lépcsőzött, datolyát evett, de Zina csak nem akart világra jönni.

Mindent mondanak, hogy mit kell kipróbálni. Hiszek is bennük, meg nem is. Mindenki más, nincs egyforma szülés se, mindenkinél más válik be. Jön, ha jönni akar...

– írta akkor Instagram oldalán Szarvas Andi, aki 2018-ban lett Miss World Hungary győztes.

A ráérős baba végül március 26-án látta meg a napvilágot, 4080 grammal és 57 centiméterrel. Andi azóta is élvezi az anyaság minden percét, de közben azért elkezdett dolgozni azon is, hogy visszanyerje szülés előtti alakját. Az influenszer most egy videós posztban mutatta meg, hol tart a fogyásban, a követői pedig teljesen elképedtek, hiszen kedvencük ma már úgy néz ki, mintha nem is szült volna.

Szarvas Andi kislánya horoszkópjára is kíváncsi volt

A sztáranyukát nagyon érdekli az asztrológia, kíváncsi volt, hogy alakul majd gyermeke sorsa.