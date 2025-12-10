RETRO RÁDIÓ

Berobbant Orbán Viktor chatcsatornája: Már 100 ezer fölött a csatlakozók száma

Napok alatt ez lett Magyarországon a legnagyobb Messenger csatorna.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.10. 15:54
Alig néhány nap alatt több, mint 100.000 tagja lett Orbán Viktor chatcsatornájának. Egyik tagjuk egy képernyőmentéssel mutatta meg, hogy már 101 ezret is elérte a csatlakozók száma - írja a Ripost.

101 ezren csatlakoztak Orbán Viktor csatornájához, de több mint 2 ezer 400-an már a 200 ezres szintet céloznák meg

A 100 ezer fölötti csatlakozóval ez lett messze a legnagyobb Facebook Messenger csatorna Magyarországon, ami egy direkt kommunikációs kapcsolatot jelent a miniszterelnök és a követői között, hiszen a csatlakozók egyenesen Orban Viktortól kapnak üzeneteket az ország sorsát érintő legfontosabb fejleményekről.

A miniszterelnök először egy Facebook üzenetben adott hírt arról, hogy létrejön ez a Messenger csatorna.

 

Még pár nap és visszatérek, de addig is közvetlen kapcsolatban lehetünk. Indul a chatcsatornám, ahol rendszeresen személyes üzenetet küldök majd neked az ország sorsát érintő legfontosabb kérdésekről” – írta akkor közösségi oldalán.

A  chatcsatorna több mint 100 ezres létszáma mellett a Digitális Polgári Körök Fb csoportjainak összesített taglétszáma 240 ezer, a Harcosok Klubjában-ban pedig közel 50 ezren vannak.

 

