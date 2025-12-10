RETRO RÁDIÓ

Lesz 14. havi nyugdíj! 2026 februárjában érkezik is az első részlet

Fantasztikus hírt osztott meg a nyugdíjasokkal Orbán Viktor miniszterelnök.

2025.12.10.
Módosítva: 2025.12.10. 14:33
A képviselők a kormány előterjesztését egyhangúlag, 181 igen szavazattal támogatták. A jogszabály szerint a nyugdíjasok jövőre a február havi nyugdíjukon és a 13. havi nyugdíjon felül 14. havi nyugdíjat is kapnak, ennek összege a kifizetés első évében az ellátás 25 százaléka, és a kormány döntése szerint 2030-ig el kell érnie a nyugellátás összegének 100 százalékát - írja az MTI. 

Februárban már érkezik is a nyugdíj első részlete

Ezt már senki nem tudja megakadályozni. Lesz 14. havi nyugdíj! 2026 februárjában érkezik is az első részlet.

- írja Orbán Viktor legfrissebb Facebook bejegyzésében.

 

 

