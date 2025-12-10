Ma lejár egy fontos határidő a nyugdíjas utalványoknál

Azok a nyugdíjasok, akiknek az élelmiszer-utalványa megsérült (például a boríték felbontása során), december 10-ig kérhetik a Magyar Államkincstártól a cserét - közölte korábban Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára.

A megsérült utalványok cseréje ma lezárul Fotó: allamkincstar.gov.hu

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki már korábban visszaküldte a kincstárnak a nyugdíjas utalványát és a mai napig be is érkezik oda, még fog kapni helyette másikat. Aki viszont csak ma adná postára, az már elkésett. A sérültek helyett érkező és az eddig el nem költött élelmiszer utalványokat december 31-ig lehet felhasználni.

44 éve debütált a mozikban a kis Vuk

A Vuk című rajzfilmet 1981. december 10-én mutatták be, ami Fekete István azonos című regényéből készült - írja a Wikipédia. A tévé- és mozifilm a Pannónia Filmstúdió gyártásában készült, a MOKÉP forgalmazásában jelent meg és először 1981. április 18. és 21. között sugározták négy rövidebb részben a televízióban. A hosszabb, egész estés filmre pedig egészen 1981. december 10-ig kellett várni.

Ma van a lassú étkezés világnapja is

A hivatalos nevén Terra Madre világnapot 2009 óta minden év december 10-én világszerte megtartják. A világnap fókuszában a hagyományos termékeket előállító helyi közösségek, illetve az ilyen termékeket felhasználó Slow Food (nyugodt, egészséges főzés és étkezés) mozgalom áll.

December 10. az emberi jogok napja

1948-ban fogadta el az ENSZ közgyűlése az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozatot. Ennek emlékére az ENSZ 1950. december 4-i közgyűlése december 10-ét az Emberi Jogok Napjává nyilvánította.

Ezen a napon hunyt el Alfred Nobel

A svéd kémikus és gyáros, a dinamit feltalálója, a Nobel-alapítvány létrehozója 1896-ban halt meg San Remóban, 63 éves korában. Ezt követően, 1901-ben ezen a napon adták át először a Nobel-díjakat és azóta is minden évben december 10-én van a díjátadó ünnepség. Kapott már díjat 4 házaspár, 1 testvér pár, 1 alkalommal fordult elő, hogy apa és fia, míg 5 alkalommal, hogy apa is és a fia is kapott díjat. Idén a magyarok közül Krasznahorkai László író érdemelte ki ezt a rangos elismerést.