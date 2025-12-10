Ma lejár egy fontos határidő a nyugdíjas utalványoknál
A közel 70 milliárd forint értékben kiosztott, élelmiszerre fordítható jegyek egy részét még mindig nem költötték el, például, mert azok megsérültek. Aki így járt, a mai napig kérhette a nyugdíjas utalvány cseréjét!
Azok a nyugdíjasok, akiknek az élelmiszer-utalványa megsérült (például a boríték felbontása során), december 10-ig kérhetik a Magyar Államkincstártól a cserét - közölte korábban Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki már korábban visszaküldte a kincstárnak a nyugdíjas utalványát és a mai napig be is érkezik oda, még fog kapni helyette másikat. Aki viszont csak ma adná postára, az már elkésett. A sérültek helyett érkező és az eddig el nem költött élelmiszer utalványokat december 31-ig lehet felhasználni.
44 éve debütált a mozikban a kis Vuk
A Vuk című rajzfilmet 1981. december 10-én mutatták be, ami Fekete István azonos című regényéből készült - írja a Wikipédia. A tévé- és mozifilm a Pannónia Filmstúdió gyártásában készült, a MOKÉP forgalmazásában jelent meg és először 1981. április 18. és 21. között sugározták négy rövidebb részben a televízióban. A hosszabb, egész estés filmre pedig egészen 1981. december 10-ig kellett várni.
Ma van a lassú étkezés világnapja is
A hivatalos nevén Terra Madre világnapot 2009 óta minden év december 10-én világszerte megtartják. A világnap fókuszában a hagyományos termékeket előállító helyi közösségek, illetve az ilyen termékeket felhasználó Slow Food (nyugodt, egészséges főzés és étkezés) mozgalom áll.
December 10. az emberi jogok napja
1948-ban fogadta el az ENSZ közgyűlése az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozatot. Ennek emlékére az ENSZ 1950. december 4-i közgyűlése december 10-ét az Emberi Jogok Napjává nyilvánította.
Ezen a napon hunyt el Alfred Nobel
A svéd kémikus és gyáros, a dinamit feltalálója, a Nobel-alapítvány létrehozója 1896-ban halt meg San Remóban, 63 éves korában. Ezt követően, 1901-ben ezen a napon adták át először a Nobel-díjakat és azóta is minden évben december 10-én van a díjátadó ünnepség. Kapott már díjat 4 házaspár, 1 testvér pár, 1 alkalommal fordult elő, hogy apa és fia, míg 5 alkalommal, hogy apa is és a fia is kapott díjat. Idén a magyarok közül Krasznahorkai László író érdemelte ki ezt a rangos elismerést.
Két helyen várják a véradókat ma Budapesten
A Magyar Vöröskereszt 07:00-19:00 óra között véradást tart a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.), 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.).
Száraz, enyhe időnk lesz ma
A koponyeg.hu szerint szerdán ködös területek és naposabb részek váltják egymást. Csapadék nem várható. A hőmérséklet a köd mennyiségétől függően 5 és 12 fok között ingadozik majd, a légmozgás gyenge marad.
Három kerületben is forgalomkorlátozás lesz egy focimeccs miatt
A rendőrség tájékoztatása szerint egy labdarúgó-mérkőzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz december 10. és december 12. között Budapest VII., VIII. és IX. kerületében. Tilos lesz megállni december 10-én 8 órától december 12-én 12 óráig a Dob utca mindkét oldalán az Erzsébet körút és a Hársfa utca között, illetve a Hársfa utca mindkét oldalán a Dob utca és a Király utca között.
- December 11-én 6 órától 24 óráig a Budapest pedig az Albert Flórián út mindkét oldalán a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között és a Bláthy Ottó utca mindkét oldalán az Üllői út és a Szenes Iván tér között.
- Emellett szakaszosan és időszakosan lezárják majd december 11-én 15 órától 24 óráig az Albert Flórián utat a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között, az Üllői úti felüljáró melletti mindkét oldali szervizutat a Könyves Kálmán körúttól a Nagyvárad tér irányába.
Ingyenes koncert lesz a Bazilika előtt
Az adventi programsorozat részeként ma este 17 órától a Song Factory lép majd fel a Bazilikánál, akik magyar és nemzetközi pop-, rock-, jazzdalokat, gospeleket, spiritualékat és filmzenéket adnak majd elő kórusfeldolgozásban.
