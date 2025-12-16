RETRO RÁDIÓ

Itt van Simonovits András újabb botrányos kijelentése a nyugdíjasokról

Felháborító kejelentést tett Magyar Péter egyik embere egy podcast beszélgetésben. Simonovits András, a Tisza közgazdásza arról beszélt, hogy nem tartja jónak a magas nyugdíjakat, mert szerinte a tehetősebb idősek tovább élnek, és ez aránytalanul megterheli a nyugdíjrendszert.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.16. 15:59
botrány közgazdász Tisza Párt Tisza Pártra nyugdíj

A Tisza közgazdásza egy újabb felháborító kijelentést tett a nyugdíjasokról egy podcast műsorban. Simonovits András már korábban is többször szidta az időseket és élesen bírálta a magyar nyugdíjrendszert is. Az Ellenpont.hu hívta fel rá a figyelmet, hogy egy januári beszélgetésben Magyar Péter nyugdíjszakértője arról beszélt nem jó, ha az idősek magas nyugdíjat kapnak, mert akkor tovább élnek.

Simonovits András
Simonovits András évek óta a nyugdíjrendszer átalakítását sürgeti. Fotó: ATV

Simonovits András vélhetően azért is lett a Tisza szakértője, mert már egy évtizede dolgozik azon, hogy megváltoztassa a nyugdíjrendszert. Ennek pedig többször is hangot adott különböző fórumokon és a már említett podcastben is, ahol felülmúlta a korábbi elszólásait. 

Tehát már vannak kétmilliós nyugdíjak is, nem is kell olyan messze menni, és ez a társadalom jogos irigységét váltja ki. Jogos irigységnek nevezem, és hozzáteszem, hogy költségvetésileg ez felelőtlen, mert a tehetősebb emberek tovább élnek, és akkor aránytalanul meg fogja terhelni ez az extra kiadás a kasszát. Tehát akinek kétmilliós a nyugdíja, az nem 15-20 évet fog átlagosan eltölteni a rendszerben, hanem 30 évet.

– mondta a Tisza közgazdásza annak kapcsán, hogy a magasabb nyugdíjjal rendelkezők tovább élnek, így a rendszert is tovább terhelik.

Simonovits András: előbb nyerjük meg a választást, aztán mindent lehet

A közgazdász így utalt arra, ha jövő áprilisban a Tisza kerülne kormányra, akkor azokat a terveiket vinnék véghez, amelyeket súlyos anyagi csődbe sodornák a magyar családokat és a nyugdíjasokat is. Ugyanis Simonovits arról is beszélt, hogy szerinte túl bőkezű a nyugdíjrendszer és ezért meg kellene emelni a nyugdíjkorhatárt. Ezene felül pedig eltörölnék a Nők40 korkedvezményes nyugdíjrendszert is és adókat is kivetnének az időseknek járó juttatásokra. 

A mostani nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjakkal, és ezt relatíve csökkenteni kéne, és jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat, tehát úgy kéne visszafogni a rendszert, hogy a szegényebbek ne legyenek még szegényebbek. 

– jelentette ki egy másik interjúban Magyar Péter nyugdíjszakértője. 

Szentkirályi Alexandra nem hagyta szó nélkül Simonovits újabb kijelentését

A budapesti Fidesz elnöke a közösségi oldalán egy bejegyzésben reagált a tiszás közgazdász botrányos kijelentésére. Szentkirályi Alexandra szerint mindez egy embertelen és számító gondolat. 

Ez egy végtelenül embertelen, számító gondolat. Szerintünk nem lehet kérdés: minden élet érték! Mi az embert nézzük, és azért dolgozunk, hogy idős honfitársaink biztonságban, megbecsülve, hosszú életet élhessenek. 

– írta a Facebookon Szentkirályi Alexandra, majd arra hívta fel a követői figyelmét, hogy a Tisza a 13. és 14 havi nyugdíjat is elvenné az idősektől. 

Minden módon elmondják, hogy igazságtalan, sőt mindenféle tiszás megmondó emberek annak örülnek, hogy a demográfia, azaz hogy az idősek elhaláloznak, az majd nekik kedvez a választásokon. Tehát én azt gondolom, hogy ez egészen felháborító. 

– tette hozzá. 

Szentkirályi mellett Zsigó Róbert is arra figyelmezetett, hogy a Tisza 5 perc alatt elvenné a 13. és 14. havi nyugdíjakat. 

Újabb és újabb nyilatkozatokból derül ki, mire készül a baloldal és mit hozna a Tisza-csomag a nyugdíjasoknak. A Tisza 5 perc alatt elvenné a 14. havi nyugdíjat és nyugdíjadót vezetne be. A tervezett 20 százalékos nyugdíjadó egy átlagos nyugdíjastól havonta közel 49 ezer forintot, egy özvegyi nyugdíjastól átlagosan 35 ezer forintot venne el. És nem csak a 14. havi nyugdíj van veszélyben!

 – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu