Itt van Simonovits András újabb botrányos kijelentése a nyugdíjasokról

A Tisza közgazdásza egy újabb felháborító kijelentést tett a nyugdíjasokról egy podcast műsorban. Simonovits András már korábban is többször szidta az időseket és élesen bírálta a magyar nyugdíjrendszert is. Az Ellenpont.hu hívta fel rá a figyelmet, hogy egy januári beszélgetésben Magyar Péter nyugdíjszakértője arról beszélt nem jó, ha az idősek magas nyugdíjat kapnak, mert akkor tovább élnek.

Simonovits András évek óta a nyugdíjrendszer átalakítását sürgeti. Fotó: ATV

Simonovits András vélhetően azért is lett a Tisza szakértője, mert már egy évtizede dolgozik azon, hogy megváltoztassa a nyugdíjrendszert. Ennek pedig többször is hangot adott különböző fórumokon és a már említett podcastben is, ahol felülmúlta a korábbi elszólásait.

Tehát már vannak kétmilliós nyugdíjak is, nem is kell olyan messze menni, és ez a társadalom jogos irigységét váltja ki. Jogos irigységnek nevezem, és hozzáteszem, hogy költségvetésileg ez felelőtlen, mert a tehetősebb emberek tovább élnek, és akkor aránytalanul meg fogja terhelni ez az extra kiadás a kasszát. Tehát akinek kétmilliós a nyugdíja, az nem 15-20 évet fog átlagosan eltölteni a rendszerben, hanem 30 évet.

– mondta a Tisza közgazdásza annak kapcsán, hogy a magasabb nyugdíjjal rendelkezők tovább élnek, így a rendszert is tovább terhelik.

Simonovits András: előbb nyerjük meg a választást, aztán mindent lehet

A közgazdász így utalt arra, ha jövő áprilisban a Tisza kerülne kormányra, akkor azokat a terveiket vinnék véghez, amelyeket súlyos anyagi csődbe sodornák a magyar családokat és a nyugdíjasokat is. Ugyanis Simonovits arról is beszélt, hogy szerinte túl bőkezű a nyugdíjrendszer és ezért meg kellene emelni a nyugdíjkorhatárt. Ezene felül pedig eltörölnék a Nők40 korkedvezményes nyugdíjrendszert is és adókat is kivetnének az időseknek járó juttatásokra.

A mostani nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjakkal, és ezt relatíve csökkenteni kéne, és jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat, tehát úgy kéne visszafogni a rendszert, hogy a szegényebbek ne legyenek még szegényebbek.

– jelentette ki egy másik interjúban Magyar Péter nyugdíjszakértője.