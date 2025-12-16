Itt van Simonovits András újabb botrányos kijelentése a nyugdíjasokról
Felháborító kejelentést tett Magyar Péter egyik embere egy podcast beszélgetésben. Simonovits András, a Tisza közgazdásza arról beszélt, hogy nem tartja jónak a magas nyugdíjakat, mert szerinte a tehetősebb idősek tovább élnek, és ez aránytalanul megterheli a nyugdíjrendszert.
A Tisza közgazdásza egy újabb felháborító kijelentést tett a nyugdíjasokról egy podcast műsorban. Simonovits András már korábban is többször szidta az időseket és élesen bírálta a magyar nyugdíjrendszert is. Az Ellenpont.hu hívta fel rá a figyelmet, hogy egy januári beszélgetésben Magyar Péter nyugdíjszakértője arról beszélt nem jó, ha az idősek magas nyugdíjat kapnak, mert akkor tovább élnek.
Simonovits András vélhetően azért is lett a Tisza szakértője, mert már egy évtizede dolgozik azon, hogy megváltoztassa a nyugdíjrendszert. Ennek pedig többször is hangot adott különböző fórumokon és a már említett podcastben is, ahol felülmúlta a korábbi elszólásait.
Tehát már vannak kétmilliós nyugdíjak is, nem is kell olyan messze menni, és ez a társadalom jogos irigységét váltja ki. Jogos irigységnek nevezem, és hozzáteszem, hogy költségvetésileg ez felelőtlen, mert a tehetősebb emberek tovább élnek, és akkor aránytalanul meg fogja terhelni ez az extra kiadás a kasszát. Tehát akinek kétmilliós a nyugdíja, az nem 15-20 évet fog átlagosan eltölteni a rendszerben, hanem 30 évet.
– mondta a Tisza közgazdásza annak kapcsán, hogy a magasabb nyugdíjjal rendelkezők tovább élnek, így a rendszert is tovább terhelik.
Simonovits András: előbb nyerjük meg a választást, aztán mindent lehet
A közgazdász így utalt arra, ha jövő áprilisban a Tisza kerülne kormányra, akkor azokat a terveiket vinnék véghez, amelyeket súlyos anyagi csődbe sodornák a magyar családokat és a nyugdíjasokat is. Ugyanis Simonovits arról is beszélt, hogy szerinte túl bőkezű a nyugdíjrendszer és ezért meg kellene emelni a nyugdíjkorhatárt. Ezene felül pedig eltörölnék a Nők40 korkedvezményes nyugdíjrendszert is és adókat is kivetnének az időseknek járó juttatásokra.
A mostani nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjakkal, és ezt relatíve csökkenteni kéne, és jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat, tehát úgy kéne visszafogni a rendszert, hogy a szegényebbek ne legyenek még szegényebbek.
– jelentette ki egy másik interjúban Magyar Péter nyugdíjszakértője.
Szentkirályi Alexandra nem hagyta szó nélkül Simonovits újabb kijelentését
A budapesti Fidesz elnöke a közösségi oldalán egy bejegyzésben reagált a tiszás közgazdász botrányos kijelentésére. Szentkirályi Alexandra szerint mindez egy embertelen és számító gondolat.
Ez egy végtelenül embertelen, számító gondolat. Szerintünk nem lehet kérdés: minden élet érték! Mi az embert nézzük, és azért dolgozunk, hogy idős honfitársaink biztonságban, megbecsülve, hosszú életet élhessenek.
– írta a Facebookon Szentkirályi Alexandra, majd arra hívta fel a követői figyelmét, hogy a Tisza a 13. és 14 havi nyugdíjat is elvenné az idősektől.
Minden módon elmondják, hogy igazságtalan, sőt mindenféle tiszás megmondó emberek annak örülnek, hogy a demográfia, azaz hogy az idősek elhaláloznak, az majd nekik kedvez a választásokon. Tehát én azt gondolom, hogy ez egészen felháborító.
– tette hozzá.
Szentkirályi mellett Zsigó Róbert is arra figyelmezetett, hogy a Tisza 5 perc alatt elvenné a 13. és 14. havi nyugdíjakat.
Újabb és újabb nyilatkozatokból derül ki, mire készül a baloldal és mit hozna a Tisza-csomag a nyugdíjasoknak. A Tisza 5 perc alatt elvenné a 14. havi nyugdíjat és nyugdíjadót vezetne be. A tervezett 20 százalékos nyugdíjadó egy átlagos nyugdíjastól havonta közel 49 ezer forintot, egy özvegyi nyugdíjastól átlagosan 35 ezer forintot venne el. És nem csak a 14. havi nyugdíj van veszélyben!
– mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán.
