„Nem csak a 14. havi nyugdíj van veszélyben!” – Zsigó Róbert a Tisza-adóról
Tudod, mire készül a baloldal és mit hozna a Tisza-csomag a nyugdíjasoknak?
Fontos videót tett közzé Zsigó Róbert a közösségi oldalán. „Újabb és újabb nyilatkozatokból derül ki, mire készül a baloldal és mit hozna a Tisza-csomag a nyugdíjasoknak” – mondja a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán.
A Tisza 5 perc alatt elvenné a 14. havi nyugdíjat és nyugdíjadót vezetne be. A tervezett 20 százalékos nyugdíjadó egy átlagos nyugdíjastól havonta közel 49 ezer forintot, egy özvegyi nyugdíjastól átlagosan 35 ezer forintot venne el. És nem csak a 14. havi nyugdíj van veszélyben!
– figyelmeztet az államtitkár.
További részleteket az alábbi videóban találsz:
