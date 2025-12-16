RETRO RÁDIÓ

„Nem csak a 14. havi nyugdíj van veszélyben!” – Zsigó Róbert a Tisza-adóról

Tudod, mire készül a baloldal és mit hozna a Tisza-csomag a nyugdíjasoknak?

2025.12.16.
Fontos videót tett közzé Zsigó Róbert a közösségi oldalán. „Újabb és újabb nyilatkozatokból derül ki, mire készül a baloldal és mit hozna a Tisza-csomag a nyugdíjasoknak” – mondja a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán.

Fontos dolgokra figyelmeztet Zsigó Róbert(Fotó: Kacsúr Tamás)

A Tisza 5 perc alatt elvenné a 14. havi nyugdíjat és nyugdíjadót vezetne be. A tervezett 20 százalékos nyugdíjadó egy átlagos nyugdíjastól havonta közel 49 ezer forintot, egy özvegyi nyugdíjastól átlagosan 35 ezer forintot venne el. És nem csak a 14. havi nyugdíj van veszélyben!

– figyelmeztet az államtitkár.

További részleteket az alábbi videóban találsz:


 

