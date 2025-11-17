Zsigó Róbert: több ezer forintot spórolhatnak a családok az árréscsökkentésnek köszönhetően

Szó szerint rengeteget számít az árréscsökkentés! Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára számtalan példát hozott rá friss Facebook-posztjában. Mutatjuk!

Zsigó Róbert (Fotó: Mirkó István)

„Egy kisebb bevásárlásnál is több ezer forintot spórolhatnak a családok az árréscsökkentésnek köszönhetően. Ha kivezetnénk az árréscsökkentést, sok termék ára szinte azonnal emelkedne. Átlagosan mintegy 25%-kal lennének drágábbak azok az alapvető élelmiszerek és több mint 30%-kal azok a drogériai termékek, melyekre érvényes az árréscsökkentés. Hónapok óta küzdünk azért, hogy az árakat lenn tartsuk és továbbra is kiállunk amellett, hogy kíméljük a családok pénztárcáját.”

– írja Zsigó Róbert. Majd több konkrét példát hoz, hogy mi, mennyivel olcsóbb ma, mint március elején volt:

vaj (250g): 2.399 Ft helyett 895 Ft

tejföl (140g): 478 Ft helyett 180 Ft

laktózmentes natúr joghurt (150g): 319 Ft helyett 133 Ft

burgonya: 450 Ft/kg helyett 200 Ft/kg

búzafinomliszt (1kg): 419 Ft helyett 231 Ft

túró: 3.996 Ft/kg helyett 1.992 Ft/kg

fokhagyma: 2.999 Ft/kg helyett 1.745 Ft/kg

A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára így folytatja bejegyzését: „Azt várja a kormány a kereskedőktől, hogy tartsák be az árréscsökkentést, a beszállítóktól pedig, hogy tartózkodjanak az árak emelésétől. Szigorúan és folyamatosan ellenőrizzük a korlátozás betartását. Már több mint 3.500 hatósági ellenőrzést tartottak a szakemberek. Közel 100 közérdekű bejelentés érkezett és legalább 265 eljárás indult. Összességében már több mint 220 millió forint bírságot szabtak ki végleges határozatként. Az online árfigyelőben kilenc üzletlánc több mint 25 ezer termékét lehet összehasonlítani, hogy mit és hol lehet a legolcsóbban beszerezni.”