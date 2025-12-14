RETRO RÁDIÓ

Nagy János államtitkár: A Tisza megszorító csomagja csődbe vinné az országot!

Nagy János államtitkár a Mohácson megrendezett negyedik Háborúellenes Gyűlésen mondta el a véleményét Magyar Péterék kiszivárgott megszorító programjáról. Az államtitkár szerint a Tisza Párt igazi baloldali megszorítócsomagot állított össze.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.14. 18:29
Háborúellenes Gyűlés baloldal Tisza Párt Tisza-adó háború

A Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár, Nagy János a december 13-án tartott mohácsi Háborúellenes Gyűlésen fejtette ki a Metropolnak a brutális Tisza-adócsomaggal kapcsolatos félelmeit. Az államtitkár úgy látja, hogy a Tisza-adócsomag egy igazi baloldali megszorítócsomag, ami csődbe vinné az országot, hiszen láttuk, hogy mi lett a vége a 2010 előtti balliberális kormányzásnak. 

Tisza
Nagy János a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen fejti ki a Tisza-adóról alkotott lesújtó véleményét / Forrás: MW

A Tisza-adócsomag egy baloldali tákolmány

A Háborúellenes Gyűlésen Nagy János államtitkár mellett Orbán Viktor miniszterelnök is párhuzamot vont a baloldali megszorítások és Tisza-adócsomag között. A miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet: nem véletlen, hogy a napokban ismét előkerült a Tisza-adócsomagot méltató Bokros Lajos, aki egykor a nevével hírhedtté vált csomagjával úgy megsarcolta az országot, hogy az emberek belerokkantak. De az semmi volt a most készülő Tisza-adócsomaghoz képest. 

Nagy János államtitkár ugyanezen az állásponton van:

Valójában az egész egy baloldali programcsomag. Most hogy megnevezték a baloldali jelölteket, van hozzá egy baloldali programjuk is. Tulajdonképpen ez egy olyan csomag, ami ugyanaz, mint 2010 előtt volt. 2010-re csődbe vitte ezt az országot. Semmiképpen sem szabad ezt sem támogatni, sem pedig kormányra juttatni.

- nyilatkozta Nagy János, Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár a Metropolnak a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen.

Különösen fontos felhívni az emberek figyelmét a Tisza-adócsomagban rejlő veszélyekre háborús időkben. Hiszen a Tisza Párt nincs egyedül. A brüsszeli háborús héják állnak mögöttük, akik a Tisza-adócsomaggal akarják elvenni a magyarok pénzét, hogy abból finanszírozzák a háborút. A Háborúellenes Gyűléssel üzenjük meg, hogy:

El a kezekkel Magyarországtól!

- zárta gondolatait Nagy János államtitkár.

 

