RETRO RÁDIÓ

Nagyot dobban a musicalrajongók szíve: először Magyarországon a legendás Notre-Dame de Paris

A produkció 2026. január 8–11. között, összesen hat előadásban lesz látható a Papp László Budapest Sportarénában.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.06. 11:59
musical 2026 Papp László Budapest Sportaréna

A világhírű, eredeti Notre-Dame de Paris musical először érkezik Magyarországra. A produkció 2026. január 8–11. között, összesen hat előadásban lesz látható a Papp László Budapest Sportarénában. A jegyek az Eventim jegyértékesítő pontjain és online, a www.eventim.hu oldalon kaphatók.

Fotó: Alessandro Dobici

A magyar közönség 2026 elején élőben hallhatja a musical legismertebb dalait – többek között a Belle, a Danse mon Esmeralda és a Le temps des cathédrales című slágereket – az előadás eredeti, francia nyelvű változatában.

A Notre-Dame de Paris Riccardo Cocciante zeneszerző és Luc Plamondon librettista legendás francia–kanadai musicalje, Victor Hugo klasszikus regénye alapján. Az 1998-as párizsi bemutató óta a darabot világszerte több mint 12–15 millió néző látta, 20 országban játszották, és a francia változat jegyeladási rekordjával bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe. Az ikonikus Belle című dalt Franciaországban a 20. század legjobb dalának választották.

A magyarországi előadásokon a nemzetközi turné kiváló szereplőgárdája lép színpadra. Quasimodo szerepében Angelo Del Vecchio, míg Frollo alakjában az eredeti előadás legendás sztárja, Daniel Lavoie látható. A produkció rendezője és koreográfusa Gilles Maheu.

A lenyűgöző látványvilágú előadás díszleteinek összsúlya eléri a 200 tonnát, amelyet hét kamion szállít városról városra.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu