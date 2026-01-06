Nagyot dobban a musicalrajongók szíve: először Magyarországon a legendás Notre-Dame de Paris

A világhírű, eredeti Notre-Dame de Paris musical először érkezik Magyarországra. A produkció 2026. január 8–11. között, összesen hat előadásban lesz látható a Papp László Budapest Sportarénában. A jegyek az Eventim jegyértékesítő pontjain és online, a www.eventim.hu oldalon kaphatók.

Fotó: Alessandro Dobici

A magyar közönség 2026 elején élőben hallhatja a musical legismertebb dalait – többek között a Belle, a Danse mon Esmeralda és a Le temps des cathédrales című slágereket – az előadás eredeti, francia nyelvű változatában.

A Notre-Dame de Paris Riccardo Cocciante zeneszerző és Luc Plamondon librettista legendás francia–kanadai musicalje, Victor Hugo klasszikus regénye alapján. Az 1998-as párizsi bemutató óta a darabot világszerte több mint 12–15 millió néző látta, 20 országban játszották, és a francia változat jegyeladási rekordjával bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe. Az ikonikus Belle című dalt Franciaországban a 20. század legjobb dalának választották.

A magyarországi előadásokon a nemzetközi turné kiváló szereplőgárdája lép színpadra. Quasimodo szerepében Angelo Del Vecchio, míg Frollo alakjában az eredeti előadás legendás sztárja, Daniel Lavoie látható. A produkció rendezője és koreográfusa Gilles Maheu.

A lenyűgöző látványvilágú előadás díszleteinek összsúlya eléri a 200 tonnát, amelyet hét kamion szállít városról városra.