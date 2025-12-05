Hatalmas dobásra készül a Bon-Bon együttes

Elkezdődtek a próbák, 2026. február 5-én mutatják be Budapesten a Klauzál Gábor Központ színpadán a Valami Amerika musicalt. A Bon-Bon-dalokra épülő történet középpontjában a férfi-nő kapcsolat áll, ami látszólag egyszerű, mégis a lehető legbonyolultabb.

A Bon-Bon-musical olvasópróbáján jártunk (Fotó: MEDIAWORKS/MW)

Szolnoki Péter titkot árult el a Bon-Bon-musicalről

Számtalan sláger kíséri az 1995-ben alakult együttes útját, ki ne ismerné a Köszönöm, hogy vagy nekem, Holnaptól nem érdekel, Pia olimpia, Megyek a Holdra, Nem vagyok James, nem vagyok Bond vagy a Valami Amerika dalokat. A 30 éves Bon-Bon együttes dalaira épülő musical ötlete már 25 éve megfogalmazódott a két alapító tag fejében.

„Ez egy tipikus jukeboksz musical, ez egy olyan zenés műfaj, ahol mondjuk van egy zenekarnak egy lemeze, és az azon lévő dalokra dramaturgiailag van felfűzve a történet” – mondta Szolnoki Péter, aki ott volt a Sztárban Sztár stúdiójában, amikor Freddie a Valami Amerika dalt énekelte.

Mi ezt 2000-ben találtuk ki, hogy legyen nekünk egy ilyen, csak akkor még nem úgy álltak a csillagok. El kellett telnie jó pár évnek, végül 2018-ban Háda János állította először színpadra, a történetet állandó dalszerzőnk, Duba Gábor írta. Szerintem már akkor is egy nagyon jó darab született. Most azért izgalmas az egész, mert rajtam kívül szinte az egész stáb le van cserélve, fiatalok jöttek. Mindenesetre én megmaradtam az apa szerepében. Annak idején nekem ez egy óriási mélyvíz volt, amikor Háda János kilökött a komfortzónámból. Viccesen azt szoktam mondani, hogy nekem akkor újra kellett tanulnom beszélni, járni, hogy hogyan kell mozogni a színpadon színészként, nem mint énekes, vagy zenész. Nekem akkor két hónapom volt bepótolni ezt a tudást, amit a profi színészek egész életükben tanulnak. Nagyon szép feladat!

A népszerű énekes, aki nyáron férjhez adta a lányát, azt is elmondta, hogy másfajta izgalom színészként színpadra lépni, mint előadóként.

„Teljesen más izgalom volt, amikor először álltam színpadra színészként. Szó szerint a torkomban dobogott a szívem. De aztán, amikor elkezdődött az előadás, szép lassan helyére került minden, megnyugodtam, nagyon beleéltük magunkat a történetbe. Ez egy nagyon vidám kétfelvonásos vígjáték, tele félreértésekkel, huncutkodásokkal, mögötte komoly tartalommal, hiszen van benne egy-két drámai szál, ami elgondolkoztatja az embert, amibe bele tudja képzelni magát a közönség. Mivel Duba Gábor írta a darabot, meg a dalszövegeinket, a legjobb helyekre tudta betenni az egyes dalokat, olyan szinten, hogy olykor rádöbbentem, erről szól ez a dal? A darab most ráncfelvarráson esik át Szabó Máté rendezésében, roppant látványos lesz. Lesznek táncosok, szuper koreográfiák, sok minden kerül a történet mögé, ami még inkább rangjára emeli ezt a musicalt.”