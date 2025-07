Először vallott függőségéről Szolnoki Péter

A Bon-Bon együttes idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. A zenekar két alapító tagja, Szolnoki Péter és Török Tamás a Palikék Világa műsorában mesélt karrierről, a zene iránti szenvedélyről és az apaság örömeiről. A fajsúlyos témák komoly vallomásokat csikartak ki belőlük, Szolnoki Péter először mesélt függőségéről, őszintén.

Szolnoki Péter függőségéről vallott Fotó: Szabolcs László

Szolnoki Péter felesége és együttese mellett egy harmadik dolgot is szenvedélyesen szeret

„Bevallom, csokialkoholista vagyok, mint Artúr, a dagadt madár. Nekem tökmindegy, milyen fajtában, csak csokoládé legyen” – vallotta be Szolnoki Péter, a Bon-Bon énekese, aki nemcsak édes ízekkel, hanem slágerekkel is teletűzdelt karriert tudhat maga mögött.

A zenekar neve azonban nem az édességmániából ered.

„Nem innen jött, hanem a véletlen műve hozta. Könnyen kiejthető, jól használható, grafikailag is jól néz ki. Az albumaink is mind-mind más ízű bonbonhoz voltak hasonlatosak” – meséli.

A Bon-Bon sztorija lassan három évtizede indult, amikor Szolnoki Péter és Török Tamás útjai keresztezték egymást. Péter nyolcévesen kezdett zenélni, és a biztos jövő reményében katonazenekarban, majd fegyveres testületi zenekarban játszott.

„Egy év után átigazoltam a rendőrzenekarhoz, majdnem húsz évig játszottam ott a Bon-Bonnal párhuzamosan” – mondja. Dszesszzenészként dolgozott, ám végül a két világ nem fért meg egymás mellett: győzött a Bon-Bon.

Szolnoki Péter és Török Tamás barátsága töretlen Fotó: Markovics Gábor

Végigjárták a ranglétrát

Török Tamás ezzel szemben autodidakta módon tanult, 14 évesen kezdett zenélni. Mindketten dolgoztak nagy nevekkel, többek között Delhusa Gjonnal és Demjén Ferenccel is. Török Tamás hangját rajzfilmekből is ismerhetjük, például a Szilaj, a Mackótestvér vagy a Zsenikém betétdalait is énekelte.

A Bon-Bon sosem akart celebkedni.

Úgy maradtunk sikeresek, hogy nem lettünk celebek. Nem ettünk bogarakat Dél-Amerikában, és nem dobáltuk meg egymást tortával

– mondta Török Tamás. Mégis: évente körülbelül 100 fellépésük van.

„Folyamatosan tele a naptárunk, hívnak minket” – teszi hozzá Török.

Harminc év különbséggel lettek édesapák

Karrierjük során voltak mélypontok is.