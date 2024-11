Szolnoki Péter: Most már szeretnék nagypapa lenni

Szeretne már nagypapa lenni - Fotó: Szabolcs László / Centrál Grand Cafe & Bar / hot magazin

Szolnoki Péter lánya komoly kapcsolatban él

hot!: Nehéz volt elfogadni, hogy a lányod felnőtt nő lett, és komoly kapcsolata van?

Szolnoki Péter: Épp ellenkezőleg, nagyon örültem neki! A párja, Bence végtelenül kedves és udvarias ember. Jó érzés látni, hogy ilyen harmonikusan élnek. Nagyon jól összepasszolnak, boldog vagyok, hogy egymásra találtak.

hot!: Gratulálok! Akkor már az sincs messze, hogy nagypapa legyél!

Szolnoki Péter: Nagyon régóta gondolok arra, hogy most már szeretnék nagypapa lenni. Mindig is imádtam a gyerekeket. Korán lettem apuka, mindössze huszonhat éves voltam, amikor Bogi született.

Most pedig már ötvennégy vagyok, és persze nem szeretném őket sürgetni, de jó lenne pár éven belül nagypapává válni.

Szerintem szuper nagypapa lennék. Szeretnék majd sokat foglalkozni az unokákkal.

hot!: Neked mi volt fontos a gyereknevelésben?

Szolnoki Péter: Ugyanazt az értékrendet adjuk át nap mint nap az édes­any­juk­kal, amit mi kaptunk a nagyszüleinktől, szüleinktől. A kölcsönös tisztelet nagyon fontos, illetve az, hogy megbecsüljük a másikat.

Jövőre lesz 30 éves a Bon-Bon - Fotó: Szabolcs László

Szolnoki Péter szinkronizálni is szeret

hot!: Jövőre lesz 30 éves a Bon-Bon. Terveztek nagy ünneplést a kerek évfordulóra?

Szolnoki Péter: Szeretnénk egy nagy budapesti koncertet, de emellett vidéki városokban is ünnepelnénk majd. Ennek az előkészülete folyik most. Még semmilyen konkrét időpontunk nincs. 2025 novemberére szeretnénk nagyjából időzíteni a koncerteket. Vannak már ötleteink, nagy vágyam például, hogy előzenekarként a fiamék lépjenek fel.

hot!: Régóta vagy a szakmában, ezért óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy ennyi idő alatt sosem kísértett meg a kiégés érzése?

Szolnoki Péter: Sosem éreztem a kiégés jeleit. Még a pandémia alatt sem volt igazából olyan drasztikus számomra a helyzet, hiszen ugyanazzal foglalkoztam, mint addig. Szerencsére változatos munkáim vannak, hiszen a Bon-Bon mellett az elmúlt tizennégy évben zenés darabokat is komponáltam, musicalekben játszottam, továbbá több rajzfilmben is énekeltem, sőt még szinkronszerepeim is voltak. Ráadásul tanítok is.