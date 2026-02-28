II. világháborús bombát robbantottak Dunakeszin, a város több pontján is hallották

Bombát robbantottak Dunakeszin, miután egy közösségi takarítás során egy II. világháborús lövedékre bukkantak. A robbanószerkezet állapota miatt nem volt szállítható, így a helyszínen kellett hatástalanítani a szakembereknek.

Fotó: Facebook/Sipos Dávid - Dunakeszi alpolgármestere, önkormányzati képviselő

Szombaton délelőtt bukkantak egy II. világháborús lövedékre Dunakeszin, melyet végül fel is robbantottak. A robbantás akkora erejű volt, hogy a városon belül sokan jelezték, hogy hallották a hatástalanítás hangját.

Egy közösségi takarítás során bukkantak rá a világháborús lövedékre. A takarítást Fót és Dunakeszi lakossága végezte a szemétbányához vezető út környékén. A Ripost cikkében megírta, hogy a takarítás során rengeteg mindenre bukkantak, a gumiabroncsoktól kezdve a hűtőszekrényig. A legmeglepőbb találat egy II. világháborús tüzérségi lövedék volt.

Az esetről Sípos Dávid alpolgármester is beszámolt a Facebookon. Mint írta:

Első ránézésre is látszott, hogy nem hétköznapi hulladékról van szó. A kollégák azonnal értesítették a rendőrséget, ők pedig a tűzszerészeket, akik megvizsgálják és biztonságosan elszállítják a robbanótestet.

A szakemberek a lövedék átvizsgálásakor megállapították, hogy rendkívül veszélyes állapotban van, emiatt nem lehetett elszállítani. A Ripost megtudta, hogy a rendőrség lezárta a Barka tanyához vezető földutat, ugyanakkor a 2A utat nem kellett forgalomkorlátozás alá vonni. A lövedéket bevitték az erdőbe, ahol előkészítették a megsemmisítésre.

Sikeres volt a művelet

A robbantásra 14:30 környékén került sor. A detonáció hatalmas hanghatással járt, a szakemberek igyekeztek a lehető legkisebb kockázattal végrehajtani a hatástalanítását. Jelzések szerint a robbantás hangja egészen Alag, Tóváros és a Toldi lakópark környékéig terjedt. A művelet során minden rendben zajlott, személyi sérülés nem történt, szerencsére a tűzszerészeknek sikerült hatástalanítaniuk a második világháborús lövedéket.

Gyakori eset, hogy bombák bukkannak elő, Budapesten már több alkalommal találtak építkezések, felújítások során. Abban az esetben, ha lehetséges, akkor elszállítják a robbanószerkezeteket, csak ritkán fordul elő, hogy a helyszínen tudják hatástalanítani - áll a Ripost cikkében.