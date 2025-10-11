Engedély nélkül hajtott végre szépészeti beavatkozásokat, amíg az egyik páciense az életével fizetett

Egy amerikai nő, Libby Adame engedély nélkül hajtott végre szépészeti beavatkozásokat a hozzá érkező pácienseken. Libby Adame szilikon injekciókat fecskendezett be az emberek fenekébe. Az illegális beavatkozás története tragikus fordulatot vett, amikor egy híres páciens elhunyt az injekció után.

A veszélyes szépészeti beavatkozások tragikus véget értek Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Az illegális szépészeti beavatkozások több ember életébe kerültek

A színésznő halála előtt a beavatkozásokat elvégző nő és lánya híres lett arról, hogy engedély nélkül fecskendez szilikont a hozzájuk érkező nők fenekébe. 2019-ben a páros egyik páciense egy engedély nélküli fenékimplantátum-beültetés után életét vesztette.

A vizsgálat szerint képzett kozmetikai orvosok által használt összetevőket és veszélyes vegyi anyagokat kombináltak össze és ezt fecskendezték be az áldozat testébe. Az áldozat a beavatkozás következtében életét vesztette, az anya-lánya páros pedig egy kis időre börtönbe került.

Libby Adame azonban nem tanult a hibájából. Ez év március 24-én a nő megérkezett a híres színésznő és modell, Cindyana Santangelo otthonába, hogy szilikont fecskendezzen a fenekébe. Az injekció beadása után a színésznő súlyos embóliát kapott és elhunyt.

A nő ügyvédje próbálta meggyőzni a bíróságot, hogy Libby Adame a börtönbüntetése után nem hajtott végre illegális beavatkozásokat. Az ügyvéd szerint a nő tanácsokat ad igazi orvosoknak és bár találkozott a színésznővel, a Cindyana Santangelo már mástól megkapta a végzetes injekciót a megbeszélésük előtt.

Libby Adame tagadta, hogy ő adta Santangelónak az injekciókat. A bíróságon saját védelmében tanúskodott azt állítva, hogy nem tudja, ki hajtotta végre a beavatkozást.

A színésznő férje is tanúskodott az ügyben. Elmondása szerint a nő meggyőzte őket, hogy engedéllyel rendelkező szakember és a színésznő rosszulléte után elhagyta a pár otthonát.

A nőt gyilkosság miatt legalább 15 év szabadságvesztés fenyegeti, míg az engedély nélküli orvosi tevékenység végzése akár három év börtönt is vonhat maga után. A bíróság ehhez hozzáadhatja a súlyos testi sértést vádját is, ami további három-hat évvel is megnövelhetik a büntetését - írja a People.