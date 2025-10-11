Engedély nélkül hajtott végre szépészeti beavatkozásokat, amíg az egyik páciense az életével fizetett

Népszerű színésznő vesztette életét az illegális beavatkozások miatt.
Egy amerikai nő, Libby Adame engedély nélkül hajtott végre szépészeti beavatkozásokat a hozzá érkező pácienseken. Libby Adame szilikon injekciókat fecskendezett be az emberek fenekébe. Az illegális beavatkozás története tragikus fordulatot vett, amikor egy híres páciens elhunyt az injekció után.
A színésznő halála előtt a beavatkozásokat elvégző nő és lánya híres lett arról, hogy engedély nélkül fecskendez szilikont a hozzájuk érkező nők fenekébe. 2019-ben a páros egyik páciense egy engedély nélküli fenékimplantátum-beültetés után életét vesztette.
A vizsgálat szerint képzett kozmetikai orvosok által használt összetevőket és veszélyes vegyi anyagokat kombináltak össze és ezt fecskendezték be az áldozat testébe. Az áldozat a beavatkozás következtében életét vesztette, az anya-lánya páros pedig egy kis időre börtönbe került.
Libby Adame azonban nem tanult a hibájából. Ez év március 24-én a nő megérkezett a híres színésznő és modell, Cindyana Santangelo otthonába, hogy szilikont fecskendezzen a fenekébe. Az injekció beadása után a színésznő súlyos embóliát kapott és elhunyt.
A nő ügyvédje próbálta meggyőzni a bíróságot, hogy Libby Adame a börtönbüntetése után nem hajtott végre illegális beavatkozásokat. Az ügyvéd szerint a nő tanácsokat ad igazi orvosoknak és bár találkozott a színésznővel, a Cindyana Santangelo már mástól megkapta a végzetes injekciót a megbeszélésük előtt.
Libby Adame tagadta, hogy ő adta Santangelónak az injekciókat. A bíróságon saját védelmében tanúskodott azt állítva, hogy nem tudja, ki hajtotta végre a beavatkozást.
A színésznő férje is tanúskodott az ügyben. Elmondása szerint a nő meggyőzte őket, hogy engedéllyel rendelkező szakember és a színésznő rosszulléte után elhagyta a pár otthonát.
A nőt gyilkosság miatt legalább 15 év szabadságvesztés fenyegeti, míg az engedély nélküli orvosi tevékenység végzése akár három év börtönt is vonhat maga után. A bíróság ehhez hozzáadhatja a súlyos testi sértést vádját is, ami további három-hat évvel is megnövelhetik a büntetését - írja a People.
