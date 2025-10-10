RETRO RÁDIÓ

Hatalmas veszteség: elhunyt a magyar származású színész lánya

A színésznő és producer 72 éves volt. Úgy tudni, komoly krónikus egészségügyi problémák szövődményei miatt halt meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.10. 09:56
producer Susan Kendall Newman Paul Newman színésznő elhunyt

2009-ben hunyt el a legendás, Oscar-, Golden Globe- és BAFTA-díjas, részben magyar származású amerikai színész és rendező, Paul Newman. Nemrég érkezett a szomorú bejelentés, hogy a lánya, Susan Kendall Newman 72 éves korában meghalt: a színésznő és producer a hírek szerint krónikus egészségügyi problémák szövődményei következtében hunyt el - írja a Bors.

Tragédia: elhunyt a legendás színész lánya / Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Gyász: elhunyt a legendás színész lánya

A színésznő még augusztusban halt meg, az erről szóló gyászjelentést azonban csak most osztották meg a nyilvánossággal.

Susan Kendall Newman, egész életében jótékonysággal és társadalmi aktivizmussal foglalkozó személyiség, aki elkötelezett volt a polgárjogok, a természetvédelem oktatása, valamint a háborúellenes és nukleáris leszerelési törekvések iránt, 2025. augusztus 2-án hunyt el krónikus egészségügyi állapotainak szövődményei miatt. 72 éves volt

– idézte a közleményt a Mirror.

Susan Kendall Newman egyébként a színház világában kezdte a pályafutását: szerepelt Broadway- és off-Broadway-produkciókban, valamint számos mozifilmben is, többek között főszerepet játszott a Spielberg/Zemeckis-féle I Wanna Hold Your Hand című filmben. A későbbiekben televíziós producerként vált elismertté, kivált a klasszikus színpadi darabok adaptálásában jeleskedett.

 

