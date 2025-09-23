Megszólalt a rendőrség Szabó Zsolt öngyilkosságának ügyében - Videó

A rendőrség rendhagyó módon nyilatkozott a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány öngyilkosságáról. Szabó Zsolt, Hódmezővásárhely tragikus sorsú rendőrkapitánya 24 éve állt közéjük.
A Bors korábban beszámolt arról, hogy öngyilkosságot követett el Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, Szabó Zsolt alezredes. Most a rendőrség videóban adta közre, mit gondol az esetről, és mi lehet a háttérben. A baloldal mindent megtett, hogy kihasználja a tragédiát Márki-Zay Péterrel és mellette Magyar Péterrel az élen, de a tenyek.hu úgy értesült, magánéletbeli gondok vezethettek el az öngyilkossághoz.
A 2022-ben miniszterelnök-jelöltként és országgyűlési képviselőjelöltként is megbukott Márki-Zay rendkívüli gyászjelentésben jelentette be az alezredes halálhírét, tétovázás nélkül politikai tőkét akart kovácsolni a tragédiából, akit Magyar Péter követett saját közösségi oldalán. Bár célja az volt, hogy leplezze, valójában Márki-Zay Péter ezzel próbálta elrejteni azt a szálat, hogy az ő irodavezetőjéhez fűzték gyengéd szálak a rendőrkapitányt.
Kedd este Facebook-videóban reagált a rendőrség a botrányokkal övezett sajnálatos tragédiára. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője előre leszögezte, hogy általában folyamatban lévő ügyekről nem szoktak nyilatkozni, de most kötelességüknek érzik a reakciót, mert társuk már nem tudja megvédeni magát.
Elhangzott, hogy Szabó a ranglétrát végigjárva előbb a kisteleki rendőrkapitányságot vezette, majd hét éve lett Hódmezővásárhely első rendőre. Sajnos már csak volt. Gál úgy nyilatkozott, hogy Szabó Zsolt számára mindig is fontos volt a hivatása, önmaga és az általa vezetett szakmai szervezet tevékenysége.
Szerette a kollégáit, ahogy a családját is. Hogy végül miért fordult maga ellen, talán sosem tudjuk meg
– szögezte le.
A szóvivő felidézte, hogy az elmúlt hetekben egy név nélküli írásban támadták meg a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányságot. Ezekben az üzenetekben azt állították, hogy azért uralkodnak a városban olyan közállapotok, amilyenek, mert a rendőrkapitány nem a munkájára koncentrált, mivel a magánélete fontosabb neki.
Mindezt védett, szabad véleményként tárták az olvasók elé, amiért felelősséget sem kell vállalni. A cikket, annak szerzőjét, és az azt közlő médiafelületeket nem minősítjük
– tette hozzá, majd felsorolta a rendőrkapitányság teljesítményét. Elmondta, hogy
Szabó Zsolt rendőr alezredes úr családjával együtt érzünk, szakmai munkáját nagyra értékeltjük, emlékét megőrizzük
– zárta a videót Gál Kristóf.
A videóüzenete alább tekintheti meg:
Ha úgy érzi, ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, segítségre szorul, tárcsázza az ingyenes hívható 116-123 felnőttlelkisegély-számot! A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány gyerek- és ifjúságilelkisegély-száma: 116-111.
