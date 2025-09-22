Kocsis Máté: az ellenzék egy magánéleti tragédiából akar politikai tőkét kovácsolni

Kocsis Máté arról beszélt a Parlamentben, hogy az ellenzék két ügyet próbál meglehetősen ízléstelen módon felépíteni: az egyik a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány ügye, a másik pedig a Szőlő utcai kampány. Ezzel kapcsolatban a Fidesz frakcióvezetője azt mondta: általánosan elítélendő, és az emberek többségében undort kelt, hogy az ellenzék egy magánéletből fakadó öngyilkosságot, egy ember halálát politikai tőke kovácsolására használja fel.

Kocsis Máté sejtelmesen úgy fogalmazott, hogy aki kíváncsi a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiájának hátterére, az forduljon Márki-Zay Péterhez Fotó: Ripost archív

Kocsis Máté hozzátette:

Ha az ügy hátterére kíváncsi, akkor forduljon Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármesterhez. Ennél többet most nem mondanák...

Magánéleti okok állhatnak az ügy hátterében

Amint arról beszámoltunk, öngyilkosságot követett el Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, Szabó Zsolt alezredes. A baloldal mindent megtett, hogy kihasználja a tragédiát Márky-Zay Péterrel és mellette Magyar Péterrel az élen. A tenyek.hu úgy értesült, magánéletbeli gondok vezethettek el az öngyilkossághoz. Szabó Zsoltot Márki-Zay Péter irodavezetőjéhez fűzték szerelmi szálak. A 2022-ben miniszterelnök-jelöltként és országgyűlési képviselőjelöltként is megbukott Márki-Zay rendkívüli gyászjelentésben jelentette be az alezredes halálhírét, és azonnal politikai tőkét akart kovácsolni a tragédiából. Magyar Péter ugyanezt tette a saját közösségi oldalán. Bár politikai cirkusz volt a cél, kiderült, hogy Márki-Zay Péter ezzel próbálja elrejteni azt a szálat, hogy az ő irodavezetőjéhez fűzték gyengéd szálak a rendőrkapitányt.

A baloldal politikusait és megmondóembereit az sem zavarja, hogy a rendőrkapitányt felesége, két gyermeke, testvérei és édesanyja gyászolja, minden erővel politikai hasznot akarnak húzni a halálából.

A tenyek.hu információi szerint abszolút nem politikai, hanem magánéletbeli gondok állnak a tragédia mögött. Szabó Zsolt rendőr alezredes ugyanis elköltözött a feleségétől és két kiskorú gyermekétől, és új életet kezdett a polgármesteri hivatal - vagyis Márki-Zay Péter - lakosságszolgálati irodavezetőjével, aki előtte már kétszer elvált.