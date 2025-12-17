Magyar Péter be akarja tiltatni a Borsot! Veszélyben a lap!

Akár a diktatúrákban Magyar Péter be akar tiltatni egy újságot!

A Tisza-vezér bírósághoz fordult, hogy megakadályozza a Bors legújabb különszámának terjesztését. Nyilvánvalóan az zavarja, hogy a lap bemutatta, kielemezte a Tisza-adócsomagjának összes részletét, a személyi jövedelemadótól a csökkenő nettó béreken, a fizetős egészségügyön, a nyugdíjasokat sújtó adóterveken, a 32 százalékos autósokat sújtó áfán, a vállalatokat terhelő újabb adókon át egészen a kisállatadókig.

Magyar Péter mindezt a Facebookon tette közzé, ahol az egyik Tisza-Sziget vezető aktivistája már az újság nyilvános elégetését is javasolta.

A kommentet névvel, címmel elmentettük.

Már újságokat akarnak égetni. Aztán jönnek a könyvek?

A Bors Tisza-adó különszáma pro és kontra ütközteti az érveket. Közzé teszi a Tisza-párti szakértők véleményét épp úgy, mint az ezzel ellentétes nézeteket valló szakemberek érveit. Aki elolvassa, dönthet arról, hogy mit választ, melyik érvelést fogadja el.

A Bors szerkesztősége tiltakozik a legrosszabb emlékű náci és kommunista időket idéző újságbetiltás és újságégetés terve ellen! – írja a lap.