Hatalmas magyar siker: még Bécset is lenyomta Budapest

Mindig nagy büszkeség, amikor egy magyar személy, egy hazai szolgáltatás, vagy éppen egy város rangos, nemzetközi elismerésben részesül. Ezúttal is dagadhat a mellünk, hiszen fővárosunkat, Budapestet a legjobb bevásárlóhelyek közé sorolták és például az oly sokat méltatott Bécset is sikerült megelőznie. A felmérés készítői nagyon adtak a részletekre, hiszen minden szempontot figyelembe vettek a városok rangsorolásánál. Elsősorban azok szempontjait vették figyelembe, akik elsősorban egy hamisítatlan shoppingolás miatt utaznak egy adott városba.

Budapest Rómánál is jobb

A reptérről való bejutás, a bevásárlóközpontok, a plázák kínálata és ára, a bevásárlóutcák, az ajándékboltok szolgáltatásai, a piacok színvonala, az egyes helyszínek közötti közlekedés, és nem utolsó sorban a település biztonságát (pl: lopások, támadások esélyét, de a túlszámlázást is) is figyelték, de számításba vették a taxikat, valamint a tömegközlekedést is. természetesen azt is monitorozták, hogy mennyire kedvesek, segítőkészek az eladók, illetve beszélnek-e idegen nyelveket. Miután elkészült az igencsak alapos és részletes összegzés Budapest a szűk elitbe került és az ötödik helyet szerezte meg. Többek között a portugál, Lisszabont, a lett Rigát, és szomszédos Szlovénia Ljubljanáját, sőt Rómát és Szófiát is lelépte a fővárosunk. A lista élére az a Bukarest került, ami elsősorban alacsonyabb áraival tudta versenytársait megelőzni. A régóta a legjobbak között szereplő Prágát is Budapest sorolták, illetve a Varsót és Zágrábot is, de így is megsüvegelendő teljesítményt vívott ki Budapest.