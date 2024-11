Világhírűek lettek a budapesti karácsonyi vásárok

Ahogy egyre sűrűbben csendül fel a rádiókból a Whamtől a Last Christmas! és a napi boltban eltöltött idő alatt egyre több karácsonyi csomagba bújt terméket látunk, egyszer csak arra eszmélünk, hogy közeleg a karácsony. Akinek ennyiből nem esik le, hogy hamarosan itt az ünnep, annak legkésőbb akkor történik meg mindez, amikor megnyitnak a karácsonyi vásárok. Ezek közül a legjobbakat mutatja be a CNN. Az amerikai hírcsatorna honlapja a 22 legjobb adventi vásárt ajánlja az olvasói figyelmébe, köztük mindkét nagy budapesti forgatagot is.

Az amerikai hírcsatorna karácsonyi vásárokat tömörítő 22-es listájára felkerült mindkét budapesti forgatag Fotó: Burkay Canatar / Pexels

A legjobb karácsonyi vásárok között a budapestiek

Az amerikai portál összeállítása első körben a híres bécsi karácsonyi vásárt ajánlotta számos más európai helyszínnel együtt, mint például a prágai, a strasbourgi, a bázeli vagy éppenséggel a brüsszeli, hiszen az Erőszakik című filmből is tudhatjuk, hogy Brüsszel egyébként is olyan, akár egy ékszerdoboz, hát még karácsonykor! Azért akadnak a tengerentúlról is helyszínek a csatorna listáján, ezek közé tartozik New York, Chicago vagy épp Toronto ünnepi vására, de van igazán extrém ajánlat is, mint például Szingapúr karácsonyi vására. Ami magyar szemmel leginkább örömteli, az az, hogy a listára mindkét nagy budapesti karácsonyi vásár, azaz a Szent István Bazilika előtti és a Vörösmarty téri is felkerült.

A CNN néhány mondatban méltatja is az egyes adventi forgatagokat. A Bazilikánál nyíló karácsonyi vásárral kapcsolatban megemlítik az évről évre visszatérő 3D-s fényshow-t, illetve azt, hogy 150 árus portékája között válogathatunk, legyen szó akár édességektől, borról vagy kézműves termékekről. A város szívében fekvő Vörösmarty téren mintegy 800 ezer ember fordul meg a karácsonyi időszakban, akik a lángosok és a kürtőskalácsok mellett az óriási adventi kalendáriumban lelhetik örömüket: ezen december 1-től 23-ig minden nap kinyílik egy meglepetést rejtő ablak. Mindkét vásár november 15-én nyitja meg kapuit, a Vörösmarty téri szilveszterkor, míg a Bazilika előtti karácsonyi vásár Újév napján zár majd be.