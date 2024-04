Akkor és most: időutazás a budapesti piacok világába - Galéria

Piacra járni már az előző századforduló derekán nem csak kötelesség, hanem esemény, aztán később gyakorlatilag divat volt a háziasszonyok körében: amellett, hogy a heti bevásárlást elintézték, ezeken a mai is jól ismert fővárosi piacokon csak úgy pezsgett a társasági élet. A piacokon mindig történt valami! De ezt nem csak a háztartást vivő nők tudnák megerősíteni, hanem az urak is, hiszen ők is előszeretettel ugrottak le valamelyik népszerű csarnokba, ahol akár a késüket is megéleztethettek egy köszörűssel, ha arra volt szükség - de persze azért abban is bízhattak, hogy a piacon találkoznak majd egy-egy ismerőssel, akivel aztán ott helyben bármelyik termelőnél (és/vagy vele koccintva) le is guríthattak egy-két pohárkával

Fény utcai piac, virágárusok a Retek utcai oldalon / Fotó: Zsanda Zsolt / Fortepan

Mivel a nagy fővárosi vásárcsarnokok – és úgy általában a piaci tér – a globális óriásvállalatok korában sem tűntek el, összeállítottunk egy képgalériát, hogy segítsünk feleleveníteni egy-egy régi emléket. Összeállításunkat nem csak múltidézésnek szántuk, ugyanis a nagy fővárosi piacok – néhány kivételtől eltekintve – a mai napig megtalálhatóak és üzemelnek Budapesten. A fent említett közösségi tér funkciójuk pedig a mai napig az egyik védjegye ezeknek a „placcoknak”. Sőt: ez az utóbbi években inkább felértékelődött! Szóval a múltidézés mellett képgalériánkkal talán sikerül felkelteni az olyan leendő piaci vásárlók figyelmét is, akik eddig inkább a hipermarketeket választották. Egy próbát mindenképp megérnek a piacok: a friss alapanyagok és a bizonyos idő után már ismerősként köszöntött árusok vidám arca és része az igazi, nagybetűs piaci életnek. Ezt pedig csak megtapasztalni lehet.

Aki ráérzett már a piacra járás stílusára, az tudja, hogy egy olyan társadalmi gyülekezőpont ez a budapestiek számára ahol, ha figyelünk, gyakran tanulságos párbeszédek fültanúi lehetünk, óriási figurákat, klasszikus karaktereket láthatunk és ismerhetünk meg. Ilyenek akár a kofák is, vagyis az árusok, akikhez vissza-vissza térve hosszú távon olyan bizalmi viszony válik kialakíthatóvá, ami akár barátsággá is alakulhat. Kérdezd csak meg a nagyszüleidet!

A képre kattintva megnyílik a fotógaléria!