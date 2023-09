Végleg bezárja kapuit a híres Kőbányai Piac, így emlékeznek rá korábbi vevők

Sajnos egész Budapesten egyre több piac épül le. Ahogyan korábban megírtuk a Fővároshoz köthető Budapest Piaccsarnokai Kft brutális jegyáremelést (kb. 70%) végzett ami miatt a Kórház utcai árusok fellázadtak, hiszen így is hatalmas terheik vannak, amik miatt már sorra hagynak fel az árulással. Ez a tendencia sajnos fővárosszerte érezhető, pedig amellett, hogy itt a kiváló minőségű magyar termékek között válogathattunk, a pénzünkkel magyar vállalkozókat és magyar őstermelők munkáját is segíthetjük. Sőt, ha széles a választék, akkor nem vagyunk rákényszerülve a multik sokszor hűtőházban beérett ízetlen termékeire sem. Most azonban sajnos egy újabb legendás – 32 év óta töretlenül működő – piac zárja be végleg a kapuit.

Végleg bezár Fotó: a piac facebook oldala

Bezár a Bazár

A Kőbányai Bazár, a kerület közkedvelt piaca végleg bezár. Erről a piac vezetősége a Facebookon tájékoztatta a vásárlóit:

Sajnálattal tudatjuk Vásárlóinkkal és Kereskedőinkkel, hogy piacunk 32 év után 2023. október 15-én végleg bezárja kapuit.

A bezárás híre meglepetésként érte az árusokat is, akik már a karácsonyi vásárokra készültek, amikor is jelentősen megnő a forgalom a piacon. Erről az egyik kereskedő hölgy így ír:

Az árusokat is meglepte Forrás: facebook

Sokan sajnálják

A bezárás híre kapcsán rengetegen sajnálják, hogy el kell búcsúzniuk, az öreg piactól. Két korábbi vásárló pdig így emlékszik vissza a piac hőskorára:

Nagyon sajnálom, hogy bezár, kellemes emlékek kötnek hozzá. A '90-es évek közepén feleségemmel és anyósomékkal gyakran jártunk ide hétvégenként. Vettünk itt nagyon jó télikabátot, rádiósmagnót, fúrókészletet, sőt még szőnyeget is. Még alkudni is lehetett az árakból, persze jó szem kellett ahhoz, hogy mit érdemes megvenni, mert voltak elég gagyi cuccok is

- mondta a Metropolnak Gyula.

Én főleg ruhákat vettem itt, a férjemmel gyakran jöttünk ki ide a belvárosból. Sokkal olcsóbban lehetett jó minőségű ruhákat venni, mint a boltokban. Egyedül persze nem mertem volna kijönni, mert voltak elég félelmetes alakok is, de összességében sajnálom, hogy megszűnik

- mondja a ma már nyugdíjas Erzsébet, aki főleg 20-25 éve volt rendszeres vendége a piacnak.