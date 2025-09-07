Megrázó fejlemény a lisszaboni siklótragédia ügyében, ezért történt meg a legrosszabb

A két kabin közötti kábel szakadása okozta a lisszaboni siklóvasút szerdai balesetét, amely 16 ember életét követelte - közölte az előzetes vizsgálatok alapján a portugál légi és vasúti balesetek kivizsgálásával foglalkozó hivatal (GPIAAF) szombat esti jelentésében.

🗣️ “It was used too much and the population lost the ability to use it as public transport, because it became a tourist attraction," the president of a local residents’ association said following the fatal derailment of the Glória funicular railwayhttps://t.co/7zHIpR8Zev pic.twitter.com/ALaHCCAnmp — The Telegraph (@Telegraph) September 4, 2025

A baleset napjának reggelén elvégzett tervezett szemle során nem észleltek rendellenességet a kábelen

- pontosították az ügynökség nyomozói első közleményükben, amely megerősített megállapításokat tartalmaz, és nem pontos következtetéseket a baleset okaira vonatkozóan.

A szombaton nyilvánosságra hozott első vizsgálati eredmények szerint a baleset "a mintegy óránkénti 60 kilométeres sebesség mellett történt". A jelentés szerint "az események kevesebb mint 50 másodperc alatt zajlottak le".

A Gloria siklóvasút, amely jelenlegi formájában 1914-ben épült, két sárga kocsiból áll, amelyek egy ellensúlyrendszer segítségével felváltva mennek fel és le egy 45 méteres szintkülönbségű pályán 276 méter hosszan, az "átlagosan 18 százalékos lejtőn" - emlékeztettek a GPIAAF nyomozói.

A kocsikat egy kábel köti össze, amely egy nagy, fordítható keréken keresztül egyenlíti ki súlyukat, és amely a Calçada da Glória (az állomás) tetején, egy földalatti műszaki helyiségben található

- írták, hangsúlyozva, hogy a két kocsit összekötő kábel a föld alatt helyezkedik el.

Szeptember 3-án 18 órakor a Gloria siklóvasút kocsijai a megfelelő állásban voltak - írták, hozzátéve, hogy a kocsikban utazók pontos száma jelenleg nem ismert. Néhány perccel később a kabinok megkezdték útjukat, de "néhány pillanattal az indulás után, mintegy hat méter megtétele után, hirtelen elveszítették az összekötő kábel által biztosított egyensúlyi erőt". A 2. számú kabin (az út alján) hirtelen hátrafelé kezdett haladni. Az 1. számú kabin, a (felső állomástól) Calçada da Glóriától, továbbra is lefelé haladt, és sebessége egyre nőtt, annak ellenére, hogy a vezető megpróbálta lefékezni - írták a GPIAAF nyomozói.

Mintegy 170 méterrel az út kezdete után, a Calçada végső szakaszán található jobbos kanyar elején a jármű a (nagy) sebessége miatt kisiklott és felborult

- derült ki a jelentésből. Az előzetes vizsgálat szerint a jármű teljesen elvesztette irányíthatóságát, a kabin felső részével oldalról nekicsapódott a bal oldalon található épület falának, ami a fa karosszéria megsemmisülését eredményezte. Ez után frontálisan nekicsapódott egy lámpaoszlopnak és a siklóvasút légi elektromos hálózata tartószerkezetének; mindkettő öntöttvas, így nagyon jelentős károkat okozott a kocsiban. A kocsi végül egy másik épület sarkánál állt meg.