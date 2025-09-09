Sokkot kaptak a helyiek, egyenest a vízbe csapódott a rejtélyes UFO

Ismét egy hátborzongató UFO-észlelésről szóló beszámoló látott napvilágot, amelyre már évtizedek óta nincs magyarázat. Bár az évek során számtalan fénykép és videó érkezett, azonosítatlan repülő objektumokról, azt egyelőre továbbra sem sikerült minden kétséget kizáróan bebizonyítani, hogy valóban léteznek földönkívüliek – habár azt talán kevesen vitatják, kell lennie az univerzumban a mi bolygónkon kívül is életnek. Mi több, Stephen Hawking, a néhai fizikus arra figyelmeztetett, ne keressük a kapcsolatot a földönkívüliekkel, mivel szerinte az egy számunkra végzetes invázióhoz vezetne. Az évtizedek során olyan rejtélyes észlelésekről szóló beszámolókat is feljegyeztek, amelyek közül nem egyre azóta sem sikerült magyarázatot találni: az alábbiakban az egyik leghíresebb esetet fogjuk most bemutatni, amely lassan hatvan éve találgatások tárgyát képezi.

A mai napig nincs magyarázat a rejtélyes UFO-észlelésre / Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

A vízbe csapódott a rejtélyes UFO

1967. október 4-én Shag Harbour falu lakói furcsa, narancssárga fényekre lettek figyelmesek az éjszakai égbolton. Öt tinédzser volt az, aki megpillantotta, ahogy ezek a fények egymás után villogni kezdenek, majd hirtelen 45 fokos szögben egy víz felszíne felé zuhannak. Meglepő módon azonban nem merültek el a vízben, hanem úgy tűnt, mintha lebegnének rajta.

Miután a lakosok légiszerencsétlenségként bejelentették az esetet, a haditengerészet, az RCMP (a Kanadai Királyi Lovasrendőrség) és a parti őrség közösen víz alatti kutatást indított. Az illetékes hatóságok azonban nem találtak lezuhant repülőgép nyomára utaló jeleket. A Mentőközpont később megerősítette ezt a tényt, és az esetet UFO-észlelésként könyvelték el a kanadai kormány dokumentumaiban. A mai napig ez Kanada egyik leghíresebb UFO-incidense.

