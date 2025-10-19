Hihetetlen: több mint ezer éve nem látott égi jelenség tér vissza a Föld közelébe
A zölden ragyogó égi vándor szerencsére napokig megfigyelhető lesz, és jó eséllyel szabad szemmel is feltűnik az esti égbolton. Készülj, mert nemsokára visszatér a C/2025 A6 (Lemmon) üstökös.
Októberben egy olyan égi látványosság közeleg, amelyhez foghatót már emberöltők óta nem láthattunk: a C/2025 A6 (Lemmon) üstökös visszatér a Naprendszer belső vidékeire. A kozmikus vándor legutóbb több mint ezerháromszáz évvel ezelőtt járt errefelé, legközelebb pedig csak a 32. században lesz esélyünk megpillantani.
Egy igazi kozmikus ritkaság
A Lemmon üstököst idén januárban fedezték fel az amerikai Mount Lemmon Survey égboltfelmérő program munkatársai, miközben földközeli objektumokat kutattak. Az apró, kompakt égitestet eleinte aszteroidának hitték, ám a későbbi mérések és korábbi felvételek egyértelművé tették: egy hosszú periódusú üstökös, amely több mint egy évezredenként tér vissza „csak” a Nap közelébe.
A kutatók most arra is rámutattak, hogy a Lemmon pályája kissé módosult. A nap közelsége miatt a keringési ideje rövidült, így a korábbi 1350 év helyett nagyjából 1150 év múlva tér majd vissza – de hát tegyük fel, ha valaki most lemaradna róla, ez akkor is egy nagyon hosszú idő.
Mikor és hol láthatjuk?
Az üstökös természetesen az esti égbolton válik majd megfigyelhetővé, és október 18-a körül tűnik fel először. A legkedvezőbb napok október 15–26. közé esnek, amikor a Hold fénye sem zavarja a megfigyelését. A csillagászok szerint október 21-én halad el legközelebb a Földhöz, majd október 22-én lesz a legkönnyebben azonosítható. Ekkor az Ökörhajcsár csillagkép egyik ragyogó csillaga, az Izar közelében halad el.
A látványos égi jelenség nyugati irányban, este 19 óra körül, 22 fokos magasságban lesz megfigyelhető. A csillagászok azt javasolják, hogy
aki teheti, menjen el egy fényszennyezéstől mentes, takarás nélküli helyre, ahol az égbolt kellően sötét.
A Lemmon fényessége a számítások szerint 3,5 és 5 magnitúdó közé eshet, ami azt jelenti, hogy ideális körülmények között szabad szemmel is látható lesz.
Miért zöld az üstökös?
A Lemmon üstökös fényképeken és távcsöves megfigyeléseken feltűnően zölden ragyog. A jellegzetes színt az üstökös kómájában található két- és háromatomos szénmolekulák bocsátják ki, amikor a Nap sugárzása hatására felizzanak. A hosszú, finom ioncsóva most még halvány, de a napközelség idején egyre látványosabbá válhat, több szálra bomolva nyúlik majd hátra az égen.
Az ősz legszebb csillagászati eseménye
A csillagászok szerint a C/2025 A6 (Lemmon) az utóbbi évtizedek egyik legemlékezetesebb égi jelensége lehet. Az érdeklődők számára a Svábhegyi Csillagvizsgáló külön programokat is szervez, ahol szakértők vezetésével lehet megfigyelni az üstököst, és többet megtudni annak történetéről, összetételéről.
