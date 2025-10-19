Hihetetlen: több mint ezer éve nem látott égi jelenség tér vissza a Föld közelébe

Mikor és hol láthatjuk?

Az üstökös természetesen az esti égbolton válik majd megfigyelhetővé, és október 18-a körül tűnik fel először. A legkedvezőbb napok október 15–26. közé esnek, amikor a Hold fénye sem zavarja a megfigyelését. A csillagászok szerint október 21-én halad el legközelebb a Földhöz, majd október 22-én lesz a legkönnyebben azonosítható. Ekkor az Ökörhajcsár csillagkép egyik ragyogó csillaga, az Izar közelében halad el.

A látványos égi jelenség nyugati irányban, este 19 óra körül, 22 fokos magasságban lesz megfigyelhető. A csillagászok azt javasolják, hogy

aki teheti, menjen el egy fényszennyezéstől mentes, takarás nélküli helyre, ahol az égbolt kellően sötét.

A Lemmon fényessége a számítások szerint 3,5 és 5 magnitúdó közé eshet, ami azt jelenti, hogy ideális körülmények között szabad szemmel is látható lesz.