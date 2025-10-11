Az év szenzációja: ez a ritka üstökös 1350 év múlva húz el legközelebb mellettünk, érdemes most megnézni – Fotók!

Nem akármilyen időszak érkezik el az emberiség életében! A csillagászok és a hobbi üstökös kémlelők már dörzsölik a tenyerüket, hiszen egy olyan ősi üstökös húz majd el a bolygónknál, ami 1350 évente köszön csak be hozzánk. Kereszty Zsolt, a Magyar Meteoritikai Társaság (MMT) elnöke űrtitkokat árult el a különleges jövevényről.

A ritka vendég. Ez az üstökös 1350 évente merészkedik csak a Föld közelébe. Fotó:wikipedia.org Dimitrios Katevainis

Üstökös száguld felénk

Az égi utazót, a C/2025 A6 (Lemmon)-t január 3-án szúrta ki a Mount Lemmon Survey égboltfelmérő program, amik a bolygónkra potenciális veszélyes aszteroidákat kémlelik. Először erről az égitestről is azt hitték, mert kicsi és kompakt volt. Ám hamar kiderült: ez egy ritka üstökös! A Lemmon már régi motoros az űrutazásban. Hosszú periódusúnak számít, és nagyjából 1350 évente kacsint a bolygónk felé – ilyenkor tér vissza a Naprendszer belső vidékeire. A mostani beköszönése után viszont kicsit változik a menetrendje: a mostani napközelsége lerövidíti a keringési idejét nagyjából 1150 évre, ennyi idő után tér vissza, emberi léptékben mérve pontosan a 32. században.

Vénnek számít, de a fénye erős

Ritka pillanat tehát, ha valaki el tudja csípni. Október 18-tól november elejéig megfigyelhető, ugyanis a fénycsóvája ebben az időszakban olyan erős, hogy a szabad ég alatt feltűnhet. Október 21-én Föld-, pár hétre rá, november 8-án pedig Napközelbe kerül. Amikor felfedezték az üstököst, a Földtől olyan távolságra volt, mint a Jupiter. Ám vészesen közeledik felénk, és csodálatos látványt nyújt, ha elcsípjük. Az üstökösök a Földdel egy időben keletkeztek, tehát 4,6 milliárd éves a most felénk érkező. Egy különleges helyről származik.

Az üstökösök zónája a bolygókon túl van, egy nagyon fagyott világ az övék. Befagyott ammónia, metánba, vízbe cementálódott szilikátszemcsék, kőzet darabokból állnak az üstökösök. Azt szokták mondani, hogy emiatt egy piszkos hógolyóra hasonlítanak

– mutatott rá Kereszty Zsolt, az MMT elnöke.

A Lemmon üstökös nagyon szép zöld gázmezőt fejlesztett maga köré. Fotó: NurPhoto via AFP

A meteorit szakértő rámutatott: az ilyen űrjelenségek a Naphoz közel érve olvadni kezdenek és gázt bocsátanak ki – legrosszabb esetben pedig darabjaira hullanak. Azonban a mostani ritka üstökös esetében ettől nem kell tartani. Egy évben több tucat, a Föld közelében elcikázó társát észlelik a csillagászok a mérőeszközeikkel. A mostani viszont különbözik a társaitól, egy szuper tulajdonsága van. „A Lemonn egy hosszú periódusú, rendkívül fényes és emiatt aktív fajta. Nagyon szép zöld gázmezőt fejlesztett maga köré. A csóvája több fokos, ami gázból és porból áll. Mind a két csóvát látni lehet, ami nagyon érdekes. Jelenleg a Göncöl szekér közelében jár, elég gyorsan halad. Nagyjából október végén-november elején lesz megfigyelhető. Én a csillagvizsgálókat javaslom hozzá, akkor nagyon szépen kivehető lesz” – zárta szavait a szakértő.