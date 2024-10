Szenzáció: Kőbányai panel tetejéről kapták le az üstököst - Képek

A hobbicsillagászok is a tenyerüket dörzsölnék örömükben, ha olyan képet készítettek volna, mint Terebesi Dénes. A budapesti férfinek olyat sikerült, amitől elakad a lélegzet: a felhős Kőbánya felett jelent meg az ATLAS-üstökös, amikor az esélytelenek nyugalmával az égboltra pillantott. Dénes imádkozott, hogy ne maradjon le a jelenségről és rámosolygott a szerencse.

Dénes egy panel tetejéről fotózta le, ahogy az üstököst Kőbánya felett Fotó: Terebesi Dénes

Üstökös a panelok felett

Még most is nehezen hiszi el, hogy sikerült, de igen! Sokan másokhoz hasonlóan Dénes is elővette a távcsövét október 16-án szerda este, és várta az üstökös érkezését. Egy olyan ritka pillanatot akart megélni, ami 80 ezer évente fordul elő. „Az ATLAS-üstökös Budapesten! Ez egy olyan jelenség volt, amit életemben csak egyszer láthatok, muszáj volt megpróbáljam elkapni a pillanatot” – mondta a Metropolnak Dénes.

A hobbicsillagász Kőbányán, az Újhegyi lakótelepről várta az üstökös érkezését. Nem volt könnyű helyzetben, mert Budapest égboltján nehéz kiszúrni az égi jelenséget, pláne lefotózni. Az otthonában, egy panelház tetején próbált szerencsét.

Budapest fényszennyezése, a szmog, a telihold fénye, és a horizont felett megült felhők, valamint a pára is hátráltatott a fotózáskor. Nem volt könnyű dolgom!

- mutatott rá a pesti férfi.

„Nagyon izgatott voltam”

Este 8 óra körül volt, amikor rohant a panelház tetejére. Nem kellett sokat várnia, és az üstökös megjelent Kőbánya felett! „Estére eléggé hűvös volt és a szél is fújt, de nem tántorított el. Csak két emelettel kellett feljebb menjek. Szinte a lakásomból fotóztam! Nagyon izgatott voltam, és mikor megtaláltam a megfelelő beállításokat már tudtam, hogy sikerült. Megcsináltam!” - mondta Dénes, aki lélegzetelállító képen örökítette meg az üstököst.

Mutatjuk!

Az üstököst nehezen lehetett elcsípni szabad szemmel és fényképezővel is a város feletti fények és a szmog miatt / Fotó: Terebesi Dénes

A férfi az egyik csillagászattal foglalkozó Facebook-csoportban is megosztotta a fotóját. A Kőbánya feletti üstökös láttán sokan gratuláltak Dénesnek, ám a hobbicsillagászt nem a rengeteg elismerés tölti el örömmel. Olyat láthatott, ami csak a szerencséseknek adatik meg.

Csodálatos érzés volt az első felvételen megpillantani az üstököst, hiszen többet én már nem láthatom az életemben. Igazi, egyszer az életben-féle érzés volt. Kihoztam a legtöbbet, amit csak lehetett ebből a kompozicióból. Budapest két ikonikus épülete és az üstökös, nem semmi!

- zárta szavait Dénes.