Elakad a lélegzet: megjelent az üstökös Ócsa felett, hobbicsillagász fotózta le

Még most is a lélegzetelállító látvány hatása alatt áll Lukács László. Ha nem vele történt volna, talán el sem hiszi, pedig igaz: az ATLAS üstökös épp felette jelent meg az égbolton, ráadásul sikerült is lefényképeznie.

Lukács Lászlónak szerencséje volt, az üstökös a távcsöve előtt húzott el! Fotó: Metropol-olvasó

Üstökös jelent meg Ócsa felett

Szeptember vége óta várják a hivatásos és hobbicsillagászok, hogy elcsíphessék az égi jelenséget. Az üstökös Magyarországon is látható: szeptember 30-ától több alkalommal is kiszúrható az égbolton – csak elég szemfülesnek és kitartónak kell lenni hozzá. Mindkét tulajdonságból bőven adatott Lászlónak. A Pest vármegyei férfi egy ideje készült rá, hogy kimegy az ócsai Túrián természetvédelmi területre, hogy felállítsa üstökösvadász távcsövét. Egy spéci applikáció segítségével tudta, hogy merre induljon útnak. Jókor volt jó helyen, és ez több képpel is megajándékozta az üstökösről!

Az üstökös gyorsan száguldott át az égbolton Fotó: Lukács László

„Gyerekkorom óta az eget bámulom, mindig volt valamilyen kis távcsövem, főleg kézben tarthatók. A szerelmetes feleségemtől szülinapomra kaptam négy éve a mostani Newton-távcsövemet, azzal néztem, merre jár az üstökös” – idézte fel a férfi.

Rámosolygott a szerencse

László október 15-én, kedden egyedül indult útnak és óriási szerencséje volt aznap este: a látványos üstökös épp előtte száguldott el! Az égi jelenség nagyon gyorsan vonult át az égen, ám László tudott néhány képet készíteni róla. De mégis, hogyan csinálta?

Az üstökös pillanatok alatt eltűnt a távolban, de az amatőr csillagász időben lefotózta

Fotó: Lukács László

„A képeket telefonnal készítettem egy adapter segítségével, amit a távcső nézőfelületére (okullárra) szereltem fel” – magyarázta az ócsai amatőr csillagász.

Nem akarta, hogy más lemaradjon az üstökösről, ezért megosztotta a képeit az egyik csillagászattal foglalkozó Facebook-csoportban. Korábban sosem tudott ilyen éles képeket készíteni az égboltról, ezért is büszke rá, hogy ekkora szerencséje volt. Néhány nappal ezelőtt egy különleges együttállást is sikerült végigkövetnie.

Telefonnal nehéz jó minőségű képeket készíteni, de kitartó voltam és most sikerült. Csodálatos látvány volt az üstökös! Néhány napja egyébként hasonlóan kedvező volt az égbolt, még a Hold sem zavarta a nézelődést! Az összes gázóriást sikerült becserkésznem: a Szaturnusz, a Jupiter, az Uránusz, sőt még a Neptunusz is látszott

– büszkélkedett a férfi.