Ez látványos lesz: ez tart felénk a világűrből, távcsővel már most láthatod

Néhány évvel ezelőtt nagy figyelem kísérte a NEOWISE nevű üstököst, amelyet akkor szintén meg lehetett akár szabad szemmel is figyelni. A C/2023 A3 névre keresztelt, Tsuchinshan–ATLAS néven is ismert égi vendég még ennél is jelentősebb csillagászati esemény lehet!

Elképesztő látványt nyújthat, ha a csillagászok jóslata szerint napnyugtakor is látható lesz az üstökös – Fotó: Miriam Espacio / Pexels (illusztráció)

A C/2023 A3 üstökösről azt kell tudni, hogy már úton van Naprendszerünk központi csillaga felé, de a Földről jelenleg még csak távcsöveken keresztül figyelhető meg. Szeptember 27-én lesz majd a legközelebb a Naphoz, amikor mindössze 58,6 millió kilométerre közelíti majd meg központi csillagunkat. Néhány héttel ezután, október 12-én lesz majd a legközelebb a Földhöz: 70,6 millió kilométerre halad el mellettünk.

A Tsuchinshan–ATLAS üstököst több mint egy évvel ezelőtt fedezte fel – egymástól függetlenül – két obszervatórium is. A felfedezést követően 2022 decemberétől régebbi megfigyelésekben is megtalálták, és ahogy egyre közelebb került, úgy tanulmányozhatják egyre mélyrehatóbban a csillagászok.

Ahogy az üstökös közelít a Nap felé, úgy lesz majd egyre fényesebb. Emiatt nagyon jó esélye van arra, hogy az előttünk álló hetekben elég fényessé váljon ahhoz, hogy szabad szemmel is megfigyelhető legyen. Szeptember végére már annyira erős lesz a fénye, hogy úgy ragyog majd, mint az éjszakai égbolt legfényesebb pontja, a Vénusz. Ekkor – ha kis szerencsénk van – a csillagászok szerint könnyen lehet, hogy napnyugtakor is megfigyelhető lesz az üstökös, ami nagyon ritka élményt kínál majd a megfigyelők számára!

Elkezdhetünk tehát drukkolni, hogy minél erőteljesebb legyen majd az üstökös fényesedése, ahogy közeledik a Nap felé.