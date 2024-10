Pillanatokon belül különös együttállást láthatsz az égen: le ne maradj róla!

Az október sem szűkölködik a különleges és ritka égi jelenségekből, melyek közül a soron következő látványosságot október 9-én szerdán este figyelheted meg. Mutatjuk, mit kell tenned, hogy ne maradj le az együttállásról!

Hamarosan látványos együttállás szemtanúja lehetsz Fotó: Daniel Garrido / Getty Images

Az egyre inkább növekvő Hold már önmagában csodás képet fest. Ehhez a Nyilas csillagkép, úgynevezett Teáskanna nevű formációja is csatlakozik majd. Ráadásul a Teáskanna legfényesebb csillaga, a Kaus Media is meglehetősen közel kerül majd az égitesthez.

A jelenséget már este 19 órától megfigyelheted, a legszebb azonban este 20 óra 30 perckor lesz. Szabad szemmel alig lesz látható, így érdemes magaddal távcsövet vinned, de tiszta égbolt esetén még egészen világosban is jól láthatod az együttállást, mivel a résztvevői nagyon fényesek lesznek.

A csillagjegyekre is hat a szerdai együttállás

A szerda esti együttállás hatásait október 10-én csütörtökön is magadon érezheted. Bár a napod főként a Bak csillagkép és a Hold határozza majd meg, több dologra is érdemes odafigyelned. Céltalanul ugyanis nem jutsz majd egyről a kettőre. Ha vannak céljaid, akkor pedig ideje még inkább pontosítanod, hogy mire vágysz. Készíts egészen rövid, közepes, valamint hosszú távú terveket is. Ha lesz elég türelmed a megvalósításukhoz, a csillagok biztosan segítenek megtenni az utolsó lépéseket.

Pár nap múlva pedig az év üstököse jár erre Fotó: Marcos del Mazo / Getty Images

A következő látványosság október 11-én pénteken lesz észlelhető. A C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) nevű üstököst figyelheted majd meg, mely egyes vélemények szerint az év üstököse lesz. Az objektumot kínai csillagászok fedezték fel. A objektum túlélte a Nap közelében való elhaladást, így hozzánk közelítve az esti szürkületben lesz megcsodálható, majd a Szűz, a Kígyó, illetve a Kígyótartó csillagképeket veszi célba. Ha minden jól megy, még távcsőre sem lesz szükséged.