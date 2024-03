Szinglikre talál rá a szerelem – Pénzt és romantikát hoz a Hold mellett álló furcsa Teáskanna

Az idei március is bővelkedik majd az elképesztően látványos égi jelenségekben, melyek közül az egyik legszebbet március 5-én figyelheted meg az égbolton. A kedd esti órákban olyat láthatsz, amit az év többi részében nem. Ez egy különös teáskanna, mely a Hold mellett körvonalazódik.

A Teáskanna és a Nyilas csillagkép íját és vesszőjét is ugyanazok a csillagok alkotják Fotó: Pike-28

A Teáskanna elnevezésű látványosságot a következő csillagok alkotják: Kaus Media (Delta Sgr), Kaus Australis (Epszilon Sgr), Ascella (Dzéta Sgr), Fí Sgr, Kaus Borealis (Lambda Sgr), Alnasl (Gamma 2 Sgr), Nunki (Szigma Sgr), illetve a Tau Sgr. További érdekesség, hogy a Nyilas csillagkép íját és vesszőjét is épp ezek képezik, erre utal a Sagittarius, avagy Sgr elnevezés is.

Mivel kellően közel van hozzánk, ideális időjárás esetén nemcsak távcsővel, hanem akár szabad szemmel is jól látható. A Nyilas egyébként egy viszonylag nagy kiterjedésű csillagkép, mely a Földről nézve a Tejút mellett és mentén helyezkedik el. A csillagkép akkora, hogy a legdélibb csillagait a nyár derekán is látni lehet Magyarországon.

A kedd esti órákban akár szabad szemmel is megfigyelhető lesz a különös égi jelenség, így mindenképp érdemes fényképet készítened.

Pénz és szerelem érkezik

Ami a március 5-ei horoszkópot illeti, nem szabad megfeledkezned arról sem, hogy a Nap és a Merkúr is a Halak jegyében jár, ami hozhat számodra nagy nyereséget, de könnyedén el is úszhatsz a pénzeddel. Most nehéz ellenállni a költekezésnek és jól meg kell fontolnod, hogy mennyit költesz!

Arról sem szabad megfeledkezned, hogy március 5-én a tűz elemű Kosként tele vagy ambíciókkal, tervekkel, de néha hajlamos vagy egy kicsit túlfutni a valóságon, ezért ma mindenképpen légy óvatos! Ha Bika vagy, kedden olyan helyzetbe keveredhetsz, hogy meg kell védened az álláspontodat egy kérdésben, de még az is lehet, hogy a pozíciódat fenyegeti valaki. Ikrekként jobban tennéd, ha összeírnád, hogy milyen teendőid halogatod már nagyon régóta. A munka és a pénzügyek területére különösen figyelj.

Szingli Rákként ma egy különleges alkalom jöhet el, amely arra ad lehetőséget, hogy megtegyél egy komoly lépést, ha van hozzá bátorságod, vagy kedved. Oroszlánként valakit a környezetedben másképpen láthatsz, mint azt megszoktad és ez egy új árnyalatot adhat kettőtök kapcsolatához. Kedden akármibe fogsz Szűzként határozd meg előre, mit akarsz ma elintézni és mit halasztasz máskorra.

Ha Mérleg vagy, te lehetsz az, aki áttör egy falat, ha meglesz benned a kellő elszántság. Skorpióként ideje egy kis energiát fordítanod magadra és jobban meg kellene húznod a határaidat. Azzal kapcsolatban, hogy mit tartogat a Nyilas csillagkép egy részének, azaz az íjnak és a nyílvesszőnek hatása a Nyilas jegyűek számára a részleteket ebből a cikkünkből tudhatod meg.