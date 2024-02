Mindenki a Hold feltáratlan részére figyel: ez nagy áttörést hozhat

Amellett, hogy ez segíthet a jövő űrhajósainak, a tudósok számára is segítséget jelenthet az eredetünk mélyebb megismerésében. Eközben a tudósok két aszteroidán is vizet fedeztek fel először.

A South West Research Institute (SwRI) a Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) segítségével jelentette be a felfedezést. Úgy vélték, hogy száraz szilikát aszteroidákról van szó, de most először fedeztek fel rajtuk vízmolekulákat. Ez azért jelentős, mert fényt deríthet arra, hogyan került a víz a Földre. Az új felfedezés betekintést nyújthat a víz más, a Naprendszerekben való eloszlásába is – számol be róla a Unilad.