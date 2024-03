Ma foggal-körömmel küzdjenek az igazukért ezek a csillagjegyek

2024. március 5.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Tűz elemű jegyként ön tele van ambíciókkal, tervekkel, de néha hajlamos egy kicsit túlfutni a valóságon, és egyszerre túl sok szálat mozgatni. Ma szánjon időt arra, hogy értékelje a párhuzamosan futó projektjeit.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden olyan helyzetbe keveredhet, hogy meg kell védenie az álláspontját egy kérdésben, vagy az is lehet, hogy a pozícióját fenyegeti valaki. Igyekezzen az ügyet minél kevésbé személyesre venni, szorítkozzon és figyeljen csakis a tényekre.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Jól tenné, ha kedden összeállítana egy listát azokról a dolgokról, melyek igazán sürgetőek, és amelyeket eddig valamilyen okból elmulasztott elvégezni. Ha úgy tetszik, pakolja ki a csontvázakat a szekrényből. Főleg a munkával és a pénzügyekkel kapcsolatosan, mert ott hamarosan minden energiájára és figyelmére szüksége lesz.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ha szingli, akkor talán van valaki az életében, aki időről időre az eszébe jut, és ha nem is szerelmes, azért nagyon is foglalkoztatja a személye. Ma viszont egy különleges alkalom jöhet el, amely arra ad lehetőséget, hogy megtegyen egy lépést, ha van hozzá bátorsága, vagy kedve.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Nemcsak mi magunk, hanem a kapcsolataink is változnak. Ma történhet valami, talán nem is nagy dolog, ami miatt valakit a környezetében másképpen láthat, mint azt megszokta és ez egy új árnyalatot adhat kettejük kapcsolatához. Ez lehet egy izgalmas közeledés, vagy egy lassú távolodás is.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Kedden akármibe fog, az újabb és újabb feladatokat ad, és ön talán úgy érzi majd, hogy egy végtelen történetbe keveredett. Ennek a vége és a kimenetele főleg önön múlik. Határozza meg előre, mit akar ma elintézni, a többit meg ossza be a hét többi napjára.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kedden ön lehet az, aki áttör egy falat, ha meglesz önben a kellő elszántság. Egy olyan ügyről lehet szó, amivel kapcsolatban folyamatosan akadályokba ütközött korábban. Ne tétovázzon, tegye meg, amit kell, utólag nagyon bánná, ha elszalasztaná ezt az alkalmat!







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Elképzelhető, hogy mostanában túlságosan is a környezetében lévőkre fókuszál és közben egyre kevesebb energiája marad önmagára. Pedig, ha így folytatja, a végén szép lassan eltűnik. Valahogy jobban meg kellene húznia a határait.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Kedden pozitív jeleket kap, melyeket egy a környezetében bekövetkezett változás indukálhat. Jó néhány dologban kedvezően alakulnak most a dolgok. Ehhez ön leginkább azzal tehet hozzá, ha türelmesen kezeli a dolgokat.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Kedd az új célkitűzések napja, és ez jelentősen megnövelheti önben az életkedvet. Kezdheti is a tervezést, szervezést, izgalmas napok következnek. Mindez pedig akkor lesz igazán élvezetes, ha nem egyedül csinálja.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Mindenkinek fontos a siker és a visszajelzés azzal kapcsolatban, ahogyan teszi a dolgát. Ma egy fontos dologban várhat a környezetétől lelkesedést, bókokat, elismerést. Figyelje a jeleket! Egy ilyen helyzetben látszódik meg igazán, ki az, aki őszintén, az ön oldalán áll.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Kedden hiába akar jót, és szeretne elrendezni egy vitás kérdést, lehet, hogy pont az ellenkezőjét éri el. Különösen akkor valószínű ez, ha erős felindulásból cselekszik. Hogy ezt elkerülje, csupán annyit kell tennie, hogy vár még egy napot!