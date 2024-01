Ezt hozza a 2024-es év a különböző csillagjegyeknek!

Kos

III. 21.–IV. 20.

A Kos számára 2024 a megújulás éve lesz. Ez azt jelenti, hogy képessé válik egyértelműen kifejezni magát és megmutatni a tehetségét. A március új energiákat és magabiztosságot hoz. Remek időszak ez az új kezdetekhez. Áprilisban minden csillagállás kedvez a randevúzásnak, a személyes kapcsolatok javításának és akár a házasságnak is. Ez a hónap a pénzszerzés terén is kedvező lehetőségeket és váratlan anyagi előnyöket hozhat. Júliustól októberig az élet számos területén fejlődés vár a Kosra. Az ősz kiváló időszak lesz tanulásra és utazásra.

Bika

IV. 21.–V. 20.

A bolygók kedvező állásának köszönhetően szakmai téren új lehetőségek nyílnak meg a Bika előtt. Tavasszal az eddig elért eredményei és a kedvező kapcsolatai révén előrelépés vár rá az üzleti életben és a munkában is. A jegy képviselői bátran belevághatnak egy új projekt megvalósításába. Február közepétől április végéig a Bika életében vendég lesz a szerencse, így új, izgalmas távlatok nyílnak meg előtte, amelyek növelhetik a bevételeit. Május jó időszak a szerelemre és a romantikus kapcsolatokra. Ősszel új tevékenységbe kezdhet vagy munkahelyet válthat.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

A 2024-es év a nagy változások, kalandok és új lehetőségek esztendeje lesz. A március és az április megújulást hoz az Ikrek magánéletébe, új tervek és barátok jelennek meg. A magányos Ikrek randevúzásra, új ismerősökre és nagy szerelemre számíthat. Haladást és fejlődést hoz a május, júniusban pedig javulnak a kapcsolatok. Júliustól novemberig személyes fejlődésen megy keresztül az Ikrek és több szerencsés helyzet vár rá. Az év végén, decemberben ki kell lépnie a komfortzónájából, és több erőfeszítést kell tennie néhány akadály leküzdésére és a továbblépésre.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

2024-ben igencsak megnő a társasági köre a Ráknak, új barátságok jelennek meg az életében. A 2023-ban kezdődött pozitív irány 2024 első felében is folytatódik. A Rák januártól májusig ügyesen valósítja meg a terveit, és nagyobb önbizalomra tesz szert. Az új ötletek és álmok a dédelgetett célok felé irányítják az energiáit. A munkában és a hivatásában a jegy szülötte próbáljon ki nyugodtan új megközelítéseket. A második fél év alkalmasabb a már megkezdett munkák, projektek befejezésére. Az október és a november új szerelmet hozhat.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Szakmai fejlődést, megnövekedett jövedelmet és előrelépést ígérnek a ranglétrán a csillagok 2024-ben az Oroszlánnak. A tekintélye és a befolyása is nőni fog, igaz, ehhez résen kell lennie és fontos, hogy ne hagyja ki a kedvező lehetőségeket. Az év első felében előrelépés és új pozíció valószínű. Az év második felében új távlatok nyílnak meg a jegy szülötte előtt, májusban az ambiciózus ötletei támogatásra lelnek. Az július és az október új szerelmet hozhat, javulnak az Oroszlán személyes kapcsolatai és a házassága is harmonizálódik.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Az új év jócskán megváltoztatja a Szűz világnézetét, szakmai téren fejlődés, új karrierlehetőségek nyílnak meg előtte. Az év második felében a jegy szülötte az állhatatos munkájáért, az erőfeszítéseiért cserébe rengeteg dicséretben, jutalomban részesülhet. A felettesei elismerik az eredményeit, ami új beosztást és fizetésemelést vonhat maga után. November kiváló időszak lesz az egyedülállók számára romantikus randevúzásra, illetve a személyes kapcsolatok erősítésére. A házasoknál lehet némi nézeteltérés, de kis erőfeszítéssel és akarattal helyrehozható minden.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

2024 a Mérleg számára az utazások éve lesz. Sok tanulás vár rá, sőt, egy második diploma is a levegőben lóg, de a csillagok ingatlanvásárlást is ígérnek. Ha spirituális fejlődésre vágyik a Mérleg, most megtalálja a megfelelő mestert. Itt az ideje, hogy a Mérleg büszkén felemelje a fejét és határozottan képviselje a saját érdekeit. A 2023-ban kezdődött átalakulás folytatódik az élete minden területén, ami új eseményeket és óriási változásokat hoz. A szerelem végig ott lesz mellette, ha akarja, észreveszi és magához öleli.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

2024-ben a Skorpiók nyugalmi időszakot élhetnek meg az előző két viharos év után. Az élet fokozatosan visszatér a normális kerékvágásba, ami biztosan boldoggá teszi a jegy képviselőjét. Nem véletlenül tartják ugyanis a Skorpiót az asztrológiában a stabil jegyek közé tartozónak. Ő az állandóság szerelmese. Az új évben a Skorpió élete elsősorban a családról, a szoros kapcsolatokról, a hobbijáról és az egészségének a megőrzéséről fog szólni. A belső világának az újravirágoztatása fontosabb lesz számára, mint a külsőségek.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Nehéz évkezdet vár a Nyilasra, a csillagok ugyanis sok stresszt, nehéz helyzeteket vetítenek előre, ám cserébe rengeteg segítséget kap az akadályok leküzdéséhez. A sok felesleges kitaláció, hozzágondolás a dolgokhoz káoszt hozhat az élet különböző területein. Általában sokkal hajlamosabb lesz a hibákra is a Nyilas, mint bármikor máskor. Az év második felében bekövetkező változások jobb életet hoznak. Anyagi helyzete javulni fog és pozitív változásokra számíthat a személyes kapcsolataiban is. A bolygók kedvező állása találkozót ígér a lelki társával.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Nem ígér sok stabilitást ez az évkezdet a Bak számára, de a változás javulást és új lehetőségeket hoz. Az első fél évben a tapasztalatainak és a kitartásának köszönhetően sikerek várhatják a vállalkozó Bakot, ám a beosztottként dolgozó jegy szülöttjére elbocsátás, áthelyezés vár, esetleg maga dönt egy más tevékenységi kör megkezdéséről. Az április kérdéseket vet fel számára a családdal és az otthonnal kapcsolatban. Nem kizárt egy nagyobb felújítás vagy költözés. A csillagok azt üzenik: helyezzen nagyobb hangsúlyt a szeretteire, különben nem kerülhetőek el a veszekedések, nézeteltérések.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

A 2024-es évben kedvező változások jönnek a családban és az otthonban. Az életkörülmények javítására irányuló törekvéseket siker koronázza. Az év első fele jó időszak lesz a lakhatási problémák megoldására: ház, lakás vagy telek vásárlására. Általában az életkörülmények javulására számíthat a Vízöntő. Júliustól szeptemberig személyes növekedésre számíthat a jegy képviselője, ami az optimizmust és a saját képességeibe vetett bizalmát hozza meg. Több időt és figyelmet szentel a családjának. Új ismeretségek várnak rá, érdekes emberekkel. Ősszel ígéretes, heves, szerelmes randevúk várnak a Vízöntőre.

Halak

II. 20.–III. 20.

Gyönyörű, érdekes évet ígérnek a csillagok a Halaknak. Új távlatok nyílnak meg a jegy képviselője előtt, amelyek eddig el sem képzelt dolgokat hoznak majd az életébe. Komolyra fordul egy szerelmi kapcsolat, ami azt eredményezheti, hogy megjelenik egy új családtag, és ingatlant is kell cserélnie. A Halak a mindennapi életben arra fog törekedni ebben az évben, hogy biztonságot teremtsen a szeretteinek minden téren, illetve fontos lesz számára, hogy szépséget, nyugalmat teremtsen maga és a családja körül.