Elképesztő felfedezést tettek a tudósok a dinoszauruszok kihalásával kapcsolatban

Tudósok úgy vélik, rájöttek, pontosan hogyan haltak ki a dínók. Mint tudjuk, az ősállatok 66 millió évvel ezelőtt egy ősrobbanás következtében kihaltak, amikor egy ritka aszteroida üközött a Földdel. A kisbolygó földet éréskor a földi fajok 60%-át megölte, majd a klímáját is megváltoztatta, miután szinte mindent hamu borított.

Rájöttek, milyen aszteroida végzett a dínókkal / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Habár azt már korábban tudták, hogy az aszteroida honnan érkezett, és azt is, milyen típusú volt, most rájöttek, hogy a gyilkos kisbolygó a külső naprendszerből, a Jupiter mögül érkezett. A C típusú aszteroida ezt követően pedig egy hatalmas, Chicxulub krátert hozott létre a Földön.

A Ruténium-izotópok azt mutatják, hogy a Chicxulub ütköztető egy széntartalmú aszteroida volt

– közölte a Science lap, majd azt is elmondták, miből jöttek erre rá.

De hogyan is? Úgy, hogy megvizsgálták azokat a mintákat, amelyeket nagyjából ugyanabból az időszakból vettek, amikor a tömeges kihalás volt. Ezenfelül pedig további öt aszteroidabecsapódás nyomait is kielemezték az elmúlt 541 millió évből, majd összehasonlították az adatokat. Ezt követően jöttek rá, hogy Ruténium-izotópokra leltek. Ez pedig azt bizonyítja, hogy Chicxulub ütköztető (más néven aszteroida) messze a Naprendszerben keletkezett, és nem üstökös volt – írja a UNILAD.