50 fokos hősziget, napfényt visszasugárzó fekete aszfalt: újabb baloldali kamuzöldítés a Csengery utcában

A Csengery utca esetében koncepcionális problémák vannak, az eddigi bazaltburkolatot lecserélték egy sötét színű aszfaltra, ami sokkal jobban szívja magába és tartja meg a meleget, ezzel pont ellentétes hatást váltottak ki, hiszen növelik a felmelegedést az utcában. Fákat ültettek és az elvett 50 parkolóhelyen zöld szigetecskéket alakítottak ki. A baj az, hogy locsolást kell külön végezni rendszeresen, hagyományos módon. Ez viszont amellett, hogy pluszköltségeket igényel, hiszen további szén-monoxid-kibocsátással terheli a környezetet, ahelyett, hogy ökológiai szemléletben gondolkodva alakították volna ki ezt az utcát. Kitűnő példa az V. kerület, ahol a például stockholmi módszert is alkalmazzák. Ennek lényege, hogy az esővizet összegyűjtik és a föld alatt tárolják, onnan szívja fel folyamatosan a fa gyökere a vizet. Így egy aszály sem gond. Soproni mintaprojektjében azonban az ereszcsatornákat sem kötötték be ebbe a víztározó rétegbe, így az esővíz továbbra is a csatornába folyik el, pazarló módon. Ennek hiánya egyébként már látszik is az elültetett növények esetében, hiszen az átadás után pár héttel már több frissen ültetett növény ki is égett. A fák ugyanis a csapadékvíz megtartása nélkül nem tudnak annyira növekedni sem pedig hatékonyan hűteni a környezetet